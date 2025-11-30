Шайлоо-2025: Камчыбек Ташиев тынчтык, стабилдүүлүк жана келечек үчүн добуш берди

Жогорку Кеңештин депутаттарын мөөнөтүнөн мурда шайлоодо Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин (УКМК) төрагасы Камчыбек Ташиев Кыргызстандын тынчтыгы, туруктуулугу жана келечеги үчүн добушун берди. Бул тууралуу ал журналисттерге билдирди.
Камчыбек Ташиев Жогорку Кеңештин кийинки чакырылышынын депутаттары мамлекеттин кызыкчылыгы үчүн иштешет деген ишенимин билдирди.
«Бүгүн, 30-ноябрда республика боюнча шайлоо өтүп жатат. Коопсуздук талашсыз, шайлоочуларга жана талапкерлерге бардык шарттар түзүлдү. Жарандар өздөрү каалаган талапкерлерге добуш берүү мүмкүнчүлүгүнө ээ», — деди Камчыбек Ташиев.
Бүгүн, 30-ноябрда Бишкек убактысы боюнча саат 8:00дө Жогорку Кеңештин депутаттарын шайлоо башталды. Шайлоочулардын тизмесинде жалпысынан 4 294 243 жаран бар.
Өлкө боюнча 2492 шайлоо тилкеси ачык. Чет өлкөлөрдө дагы 100 тилкеси иштеп жатат.
Добуш берүү саат 20:00гө чейин уланат. Алдын ала жыйынтыктар дээрлик дароо кийин белгилүү болот.
Шайлоонун жыйынтыгы 14-декабрга чейин чыгарылып, расмий жарыяланат.