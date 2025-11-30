Жогорку Кеңешке шайлоо. Саат 12:00гө карата шайлоочулардын 12,07 пайызы катышты

Жогорку Кеңештин депутаттарын шайлоого шайлоочулардын катышуусу саат 12:00гө карата 12,07 пайызды түзүп, 518 миң 473 адам добуш берди. Бул тууралуу Борбордук шайлоо комиссиясы билдирди.
Бүгүн Бишкек убактысы боюнча саат 8:00дө Жогорку Кеңештин депутаттарын шайлоо башталды. Шайлоочулардын тизмесинде жалпысынан 4 294 243 жаран бар.
Өлкө боюнча 2492 шайлоо участогу ачылды. Чет өлкөлөрдө дагы 100 шайлоо тилкеси иштеп жатат.
Добуш берүү кечки саат 20:00гө чейин уланат. Алдын ала жыйынтыктар дээрлик дароо кийин белгилүү болот.
Шайлоонун жыйынтыгы 14-декабрга чейин чыгарылып, расмий жарыяланат.