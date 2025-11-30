14:49
USD 87.45
EUR 101.17
RUB 1.12
Кыргызча

Кыргызстанда Жогорку Кеңештин депутаттарын мөөнөтүнөн мурда шайлоо уланууда

Жогорку Кеңештин депутаттарын мөөнөтүнөн мурда шайлоодо добуш берүү башталгандыктан бүгүн эртең мененки саат 8:00дө шайлоо тилкелери ачылды.

Эскерте кетсек, 25-сентябрда мурунку парламент көпчүлүк добуш менен өзүн таркатууга добуш берген. Бул парламенттик жана президенттик шайлоо өнөктүгүн бөлүү зарылчылыгы менен түшүндүрүлгөн (акыркысы 2027-жылдын январына белгиленген.

Өлкө боюнча жалпысынан 2492 шайлоо тилкеси ачылган, анын ичинен 100 шайлоо тилкеси чет өлкөлөрдө, анын 40ы Россия Федерациясында болгон.

Кыргызстандын 18 жашка толгон жана биометрикалык каттоодон өткөн жарандары добуш берүүгө укуктуу.

Көзөмөлдүк тизмедеги шайлоочулардын саны 4 миллион 294 миң 243 адамды түзөт.

Алардын ичинен:

Эркектер — 2 081 514 (же 48,47%);

Аялдар — 2 212 729 (же 51,52%).

Шайлоо күнү тартип бузуулардын алдын алуу жана тартипти сактоо үчүн 10 миңден ашык укук коргоо кызматкерлери нөөмөттө болушту.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/352810/
Кароо: 140
Басууга
Теги
Шайлоо-2025: Саат 14:00гө карата шайлоочулардын катышуусу 19 пайызды түздү
Шайлоо-2025: Камчыбек Ташиев тынчтык, стабилдүүлүк жана келечек үчүн добуш берди
Жогорку Кеңешке шайлоо. Саат 12:00гө карата шайлоочулардын 12,07 пайызы катышты
Шайлоо — 2025: КМШнын Парламенттер аралык Ассамблеясынан 70 байкоочу катышат
Добуш сатып алуу: Милиция талапкердин туугандарын издөөгө алды
Мамлекеттик кызматкерлерге үгүт иштерин жүргүзүүгө тыюу салынганы эскертилди
Шайлоо — 2025: БШК шайлоочулардын соңку тизмесин жарыялады
Шайлоо −2025: БШК эки талапкерге жана бир жаранга айып пул салды
Шайлоо −2025: Дагы бир талапкер парламенттик шайлоодон баш тартты
Шайлоо-2025: Эми шайлоо тилкелерине 2ГИС аркылуу бара аласыз
Эң көп окулган жаңылыктар
ЖККУнун Бишкек саммити: Президенттер 15&nbsp;документке кол коюшту. Тизме ЖККУнун Бишкек саммити: Президенттер 15 документке кол коюшту. Тизме
Пайдалуу кеңеш: Сарымсактын суук тийүүгө тийгизген таасири айтылды Пайдалуу кеңеш: Сарымсактын суук тийүүгө тийгизген таасири айтылды
Шайлоо&nbsp;&mdash; 2025: КМШнын Парламенттер аралык Ассамблеясынан 70&nbsp;байкоочу катышат Шайлоо — 2025: КМШнын Парламенттер аралык Ассамблеясынан 70 байкоочу катышат
Бул аптада Бишкекте күн ачык болот. 27-30-ноябрга карата аба ырайы Бул аптада Бишкекте күн ачык болот. 27-30-ноябрга карата аба ырайы
30-ноябрь, жекшемби
14:33
Шайлоо-2025: Саат 14:00гө карата шайлоочулардын катышуусу 19 пайызды түздү Шайлоо-2025: Саат 14:00гө карата шайлоочулардын катышуу...
13:41
Шайлоо-2025: Камчыбек Ташиев тынчтык, стабилдүүлүк жана келечек үчүн добуш берди
13:21
Жогорку Кеңешке шайлоо. Саат 12:00гө карата шайлоочулардын 12,07 пайызы катышты
13:07
Кыргызстанда Жогорку Кеңештин депутаттарын мөөнөтүнөн мурда шайлоо уланууда
28-ноябрь, жума
17:44
29-ноябрга карата аба ырайы
17:41
Адылбек Касымалиев Бундестагдын депутаттары менен кызматташууну талкуулады
17:04
УКМК Токмоктогу 7,2 га жер тилкесин жана консерва заводун мамлекетке кайтарды
15:22
Бишкектиги башкы балаты даяр: Аны кооздоп, жасалгалоо иштери 1-декабрда башталат
14:48
АКШ үчүнчү дүйнө өлкөлөрүнөн келген бардык миграцияны токтотот