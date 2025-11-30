Кыргызстанда Жогорку Кеңештин депутаттарын мөөнөтүнөн мурда шайлоо уланууда

Жогорку Кеңештин депутаттарын мөөнөтүнөн мурда шайлоодо добуш берүү башталгандыктан бүгүн эртең мененки саат 8:00дө шайлоо тилкелери ачылды.
Эскерте кетсек, 25-сентябрда мурунку парламент көпчүлүк добуш менен өзүн таркатууга добуш берген. Бул парламенттик жана президенттик шайлоо өнөктүгүн бөлүү зарылчылыгы менен түшүндүрүлгөн (акыркысы 2027-жылдын январына белгиленген.
Өлкө боюнча жалпысынан 2492 шайлоо тилкеси ачылган, анын ичинен 100 шайлоо тилкеси чет өлкөлөрдө, анын 40ы Россия Федерациясында болгон.
Кыргызстандын 18 жашка толгон жана биометрикалык каттоодон өткөн жарандары добуш берүүгө укуктуу.
Көзөмөлдүк тизмедеги шайлоочулардын саны 4 миллион 294 миң 243 адамды түзөт.
Алардын ичинен:
Эркектер — 2 081 514 (же 48,47%);
Аялдар — 2 212 729 (же 51,52%).
Шайлоо күнү тартип бузуулардын алдын алуу жана тартипти сактоо үчүн 10 миңден ашык укук коргоо кызматкерлери нөөмөттө болушту.