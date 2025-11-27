08:53
Шайлоо — 2025: КМШнын Парламенттер аралык Ассамблеясынан 70 байкоочу катышат

КМШнын Парламенттер аралык Ассамблеясынын кеңешинин катчылыгынын басма сөз кызматы билдиргендей, Кыргызстандын Борбордук шайлоо комиссиясы КМШнын Парламенттер аралык Ассамблеясынан 70тен ашык байкоочуну аккредитацияланды.

Маалыматка ылайык, бул байкоочулардын арасында КМШ өлкөлөрүнүн сенаторлору жана парламент мүчөлөрү, КМШнын Парламенттер аралык Ассамблеясынын кызматкерлери жана КМШнын Демократиянын өнүгүшүн мониторингдөө боюнча эл аралык институтунун эксперттери бар.

«30-ноябрда байкоочу топ республиканын ичиндеги жана чет өлкөлөрдөгү шайлоо тилкелеринде мониторинг жүргүзөт. Добуш берүүнүн жүрүшү Баку, Минск, Астана, Москва, Владивосток, Екатеринбург, Иркутск, Красноярск, Нижний Новгород, Новосибирск, Петропавловск-Камчатский, Санкт-Петербург, Томск, Тюмень, Улан-Удэ, Южно-Сахалинск, Ашхабад, Сеул, Дубай, Лондон жана Париждеги чет өлкөлөрдөгү шайлоо участокторунда көзөмөлдөнөт», — деп айтылат билдирүүдө.
