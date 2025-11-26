17:20
USD 87.45
EUR 100.82
RUB 1.12
Кыргызча

Ошто милиция кызматкерлери 300 миң сом пара талап кылгандыгы үчүн кармалды

УКМК басма сөз кызматы
Фото УКМК басма сөз кызматы. Пара талап кылынган акчанын кармалышы

Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин кызматкерлери Ички иштер министрлигинин Ички иликтөө кызматы менен биргеликте Ош облустук милиция бөлүмүнүн эки кызматкерин пара алып жаткан жеринен кармашты. Бул тууралуу Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин басма сөз борбору билдирди.

Камакка алуулар 22-ноябрда кылмыш ишин иликтөөнүн алкагында болгон. Пара талап кылынган сумма 300 000 сомду түзгөн.

Маалыматка ылайык, Араван РИИБнин коомдук коопсуздук кызматынын уруксат берүү системасынын инспектору, милициянын подполковниги М.Ж. жана Ноокат райондук ички иштер бөлүмүнүн тергөө кызматынын тергөөчүсү, милициянын майору С.А. тергөөгө чейинки текшерүү иштерин оң жакка чечип берүү үчүн жарандан аталган сумманы талап кылган.

Кармалган учурда шектүүлөрдүн бири каршылык көрсөтүп, акчаны жок кылууга аракет кылып, анын бир бөлүгүн дааратканага ыргытып жиберген. Алар УКМКнын убактылуу кармоочу жайына киргизилишкен.

УКМК басма сөз кызматы
Фото УКМК басма сөз кызматы. Ошто милиция кызматкерлери 300 миң сом пара талап кылгандыгы үчүн кармалды

Атайын кызмат учурда бул кылмышка тиешеси болушу мүмкүн болгон башка адамдарды аныктоо иштери жүргүзүлүп жатканын кошумчалады.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/352366/
Кароо: 71
Басууга
Теги
Сузакта мамлекеттик кызматкер кармалды. Ал пара алган деп шектелүүдө
Манас шаарында Транспорт каражаттарын каттоо борборунун кызматкерлери кармалды
Ош шаардык муниципалдык кызматкерлер пара алып жаткан жеринен кармалды
Пара талап кылуу. Бишкек мэринин орун басары кармалды
ИИМдин кызматкери 5 миң доллар талап кылган деп шектелүүдө
Свердлов РИИБдин тергөөчүсү пара алып жаткан жеринен кармалды
Кара-Көлдө шаардык кеңештин депутаты пара талап кылып жатканда кармалды
УКМК: 85 миң сом пара алып жаткан жеринен тергөөчү кармалды
Пара алды деген шектенүү менен Бишкектин вице-мэри Азамат Сагындык уулу кармалды
Садыр Жапаров: Менин атыма жамынып акча доолагандар заматта кармалсын
Эң көп окулган жаңылыктар
Орусияда 11&nbsp;миң кыргызстандык студент билим алууда Орусияда 11 миң кыргызстандык студент билим алууда
Мамлекеттик ипотекалык имараттар: &laquo;Мурас &raquo; комплексинде 1080 батир бүткөрүлөт Мамлекеттик ипотекалык имараттар: «Мурас » комплексинде 1080 батир бүткөрүлөт
Владимир Путин Кыргызстанга мамлекеттик сапары менен келет Владимир Путин Кыргызстанга мамлекеттик сапары менен келет
Шайлоо&nbsp;&mdash; 2025: БШК шайлоочулардын соңку тизмесин жарыялады Шайлоо — 2025: БШК шайлоочулардын соңку тизмесин жарыялады
26-ноябрь, шаршемби
17:11
Жапаров менен Путин бир катар эки тараптуу документтерге кол коюшту. Тизме Жапаров менен Путин бир катар эки тараптуу документтерг...
16:43
Ошто милиция кызматкерлери 300 миң сом пара талап кылгандыгы үчүн кармалды
16:22
Кыргызстанда ВИЧтин дээрлик 15 миң учуру катталган
16:05
Тез жардам ооруканасына реабилитациялык жабдуулар берилди
15:26
Кыргызстанда дээрлик 800 миң жаран 63,2 миллиард сомдук микрокредит алган