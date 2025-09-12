14:13
USD 87.45
EUR 102.25
RUB 1.03
Кыргызча

Ош шаардык муниципалдык кызматкерлер пара алып жаткан жеринен кармалды

Пара алып жаткан деген шек менен аткаминерлер кармалганын Ички иштер министрлиги билдирди.

Маалыматка ылайык, буга чейин, үстүбүздөгү жылдын 4-сентябрь күнү милиция бөлүмүнө Ош шаарынын тургуну А.у. К. аттуу жаран арыз менен кайрылган. Анда, Ош шаарынын суу чарба муниципалдык башкармалыгынын кызматкерлери 2022-жылдан бүгүнкү күнгө чейин Ош шаарында жайгашкан 4-даана автоунаа жуучу жайлардын иштетилген суусуна негизги төлөмдөн сырткары ар биринен айына мыйзамсыз 5 000 сомдон алып жүрүшкөндүгүн билдирген. Жалпы келтирилген чыгым 360 000 сом акча каражатын түзгөн.

Аталган факты боюнча Тергөө кызматы тарабынан Кылмыш-жаза кодексинин 342-беренеси «Пара алуу» боюнча кылмыш иши козголгон.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/343247/
12-сентябрь, жума
14:09
