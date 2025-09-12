Ош шаардык муниципалдык кызматкерлер пара алып жаткан жеринен кармалды

Пара алып жаткан деген шек менен аткаминерлер кармалганын Ички иштер министрлиги билдирди.
Маалыматка ылайык, буга чейин, үстүбүздөгү жылдын 4-сентябрь күнү милиция бөлүмүнө Ош шаарынын тургуну А.у. К. аттуу жаран арыз менен кайрылган. Анда, Ош шаарынын суу чарба муниципалдык башкармалыгынын кызматкерлери 2022-жылдан бүгүнкү күнгө чейин Ош шаарында жайгашкан 4-даана автоунаа жуучу жайлардын иштетилген суусуна негизги төлөмдөн сырткары ар биринен айына мыйзамсыз 5 000 сомдон алып жүрүшкөндүгүн билдирген. Жалпы келтирилген чыгым 360 000 сом акча каражатын түзгөн.