Кыргызча

Сузакта мамлекеттик кызматкер кармалды. Ал пара алган деп шектелүүдө

Сузак районундагы «Кызмат» мамлекеттик мекемесинин калкты тейлөө борборунун башкы адиси пара алган деген шек менен кармалды. Бул тууралуу Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин (УКМК) басма сөз борбору билдирди.

Маалыматка ылайык, тергөө П.Б.М. айым кызматтык абалынан кыянаттык менен пайдаланып, Кыргызстандын жарандыгын алууга жардам берүү шылтоосу менен системалуу түрдө акча алганын аныктады.

УКМК басма сөз кызматы
Фото УКМК басма сөз кызматы. Сузакта мамлекеттик кызматкер пара алган деп шектелүүдө

Шектүү өзүнүн кызматтык абалынан пайдаланып, кыргыз жарандыгын алууга көмөк көрсөтүү шылтоосу менен жарандардан системалуу түрдө акча алгандыгы аныкталган. Аталган кызматкер 21 миң сом суммасындагы акча каражаттарын электрондук капчык аркылуу кайтаруу учурунда колго түшкөн. Ал УКМКнын тергөө абагына киргизилди.

Учурда кармалган адамдын, ошондой эле бул кылмышка тиешеси бар башка кызмат адамдарынын ушул сыяктуу башка фактыларын аныктоо боюнча тийиштүү чаралар көрүлүүдө.

Белгилей кетсек, Кыргыз Республикасынын жарандыгы чет өлкөлүк жарандарга Кыргызстандын президентинин жарлыгы менен гана мыйзамда белгиленген мамлекеттик алымдардан тышкары акысыз негизде берилет.
