15:57
USD 87.45
EUR 102.64
RUB 1.04
Кыргызча

Кытай-Кыргызстан-Өзбекстан темир жолунун курулушу тездетилет

Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Бакыт Төрөбаев «Кытай-Кыргызстан-Өзбекстан» эл аралык темир жолун куруу долбоорун ишке ашыруу боюнча жыйын өткөрдү. Бул тууралуу министрлер кабинетинин басма сөз кызматы билдирди.

Маалыматка ылайык, убактылуу электр чубалгыларын тартуу жана кирүүчү жолдорду куруу иштери аяктап жатканы белгиленди, учурда өндүрүштүк объектилерди куруу жана курулуш базасын даярдоо иштери жүрүп жатат.

Отурумда, өзгөчө коммуналдык инженердик маселелерге көңүл бурулду (электр чубалгылары, газ жана суу куурлары, телефон кабелдери жана башка тармактар).

Мындан тышкары, темир жол куруудагы жер маселелери жана башка актуалдуу маселелер өзүнчө каралды. Бул багытта жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына тиешелүү тапшырмалар берилди.

Жыйындын жыйынтыгында Бакыт Төрөбаев бардык иштерди тездетүүнү тапшырды:

инженердик коммуникацияларды өткөрүп берүү;

курулуш үчүн жол жээктерин тазалоону камсыз кылуу ;

долбоорду ишке ашыруу үчүн зарыл болгон жер участокторун берүүнү аяктоо .
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/343737/
Кароо: 37
Басууга
Теги
Германия поможет Кыргызстану развивать транзит и логистику
Дастан Бекешев Бишкектеги темир жолду жылдырбоону өтүндү
«Кыргыз темир жолу» ишканасы маянаны көтөрүп, жаңы жеңил вагондорду сатып алат
Бишкектеги темир жол шаардын сыртына чыгарылат
Кытай-Кыргызстан-Өзбекстан темир жолуна өлкө бюджетинен 11 миллиард сом бөлүнөт
«Кыргыз темир жолу» ишканасынын директору «Даңк» ордени менен сыйланды
Жогорку Кеңеш Кытай-Кыргызстан-Өзбекстан темир жол долбоорун колдоду
Кытай-Кыргызстан-Өзбекстан темир жолунун курулушу октябрь айында башталат
Кыргызстан темир жол куруу үчүн Кытайдан насыя алууну көздөөдө
Кытай — Кыргызстан — Өзбекстан темир жолун каржылоо такталды
Эң көп окулган жаңылыктар
Алымбек датканын 225&nbsp;жылдыгы: Айтышта баш байгени Чыңгызхан Кожош жеңди Алымбек датканын 225 жылдыгы: Айтышта баш байгени Чыңгызхан Кожош жеңди
Бишкектеги жер титирөө: Кыргызстандын сейсмология институтунун расмий маалыматы Бишкектеги жер титирөө: Кыргызстандын сейсмология институтунун расмий маалыматы
Аймактык үч&nbsp;университет Жусуп Баласагын атындагы КУУга бириктирилди Аймактык үч университет Жусуп Баласагын атындагы КУУга бириктирилди
Бишкекте ЖКнын мурдагы депутаты Султанбай Айжигитовдун соту башталды Бишкекте ЖКнын мурдагы депутаты Султанбай Айжигитовдун соту башталды
16-сентябрь, шейшемби
15:48
Кытай-Кыргызстан-Өзбекстан темир жолунун курулушу тездетилет Кытай-Кыргызстан-Өзбекстан темир жолунун курулушу тезде...
15:17
Ысык-Көлдө 12,7 миллион сомдук жер мамлекеттин менчигине кайтарылды
13:47
Шашылыш билдирүү! Кыргызстанда нөшөрлүү жамгырдан улам сел жүрүшү мүмкүн
12:49
«Ата-Бейитте» баатырлардын элеси эскерилди: Чек ара жаңжалына 3 жыл
12:18
Бишкекте ири кибер алдамчылыкка шектелген жаран кармалды