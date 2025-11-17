11:31
USD 87.45
EUR 101.70
RUB 1.08
Кыргызча

Кыргызстанда айыл чарба өндүрүшүнүн өсүшү катталды

Евразиялык экономикалык комиссиянын маалыматтарына ылайык, Кыргызстанда айыл чарба өндүрүшү өстү.

Комиссиянын маалыматы боюнча, Евразиялык экономикалык биримдикте айыл чарба өндүрүшү 2025-жылдын январынан сентябрына чейин өткөн жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу бардык чарба категориялары боюнча 2,1 пайызга өскөн.

Өсүш айрыкча Армения, Казакстан, Орусия жана Кыргызстсында байкалган, ал эми Беларуста төмөндөө белгиленген.

Бул мезгилде ЕАЭБде мал союу мал жана канаттуулардын өндүрүшү (тирүү салмакта) 2024-жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу 0,5 пайызга, сүт 1,5 пайызга жана жумуртка 4,4 пайызга өскөн.

Мал союу жана канаттуулардын өндүрүшүнүн (тирүү салмакта) өсүшү Кыргызстан, Казакстан, Армения жана Россияда, сүт өндүрүү Казакстан, Беларус, Кыргызстан жана Россияда жана жумуртка өндүрүү ЕАЭБге мүчө бардык мамлекеттерде байкалган.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/351135/
Кароо: 106
Басууга
Теги
Кыргызстанда айыл чарба өсүмдүктөрүн өстүрүү жогорулады
Бермет Турсалиева айыл-чарба министринин орун басары болду
«Айыл чарбаны каржылоо-7». 4 миллиард сомдон ашуун жеңилдетилген насыя берилди
Бишкекте салт болуп калган айыл чарба жарманкеси уюштурулат
Өкмөт министр кылбай койгон Тилек Токтогазиев Швейцария менен келишим түздү
«Айыл чарбасын каржылоо −7» долбоору ишке ашырыла баштады
Айыл-чарбасын каржылоо. Насыя алгандардын саны боюнча Чүй облусу алдыда турат
Жыл башынан бери дыйкан-фермерлерге 5,4 миллиард сом насыя берилди
Эң көп окулган жаңылыктар
Ташиев электр энергиясын үнөмдөөгө жана түнкү жылытууларды кыскартууга чакырды Ташиев электр энергиясын үнөмдөөгө жана түнкү жылытууларды кыскартууга чакырды
Ош&nbsp;шаарында электр энергиясын үнөмдөө боюнча чаралар көрүлөт Ош шаарында электр энергиясын үнөмдөө боюнча чаралар көрүлөт
Шайлоо-2025: БШК дагы 170&nbsp;эл аралык байкоочу катады Шайлоо-2025: БШК дагы 170 эл аралык байкоочу катады
Владимир Путин ЖККУ саммитине катышуу үчүн Кыргызстанга келет Владимир Путин ЖККУ саммитине катышуу үчүн Кыргызстанга келет
17-ноябрь, дүйшөмбү
11:29
Пайдалуу кеңеш: Түнкү тамактануунун заяндары Пайдалуу кеңеш: Түнкү тамактануунун заяндары
11:20
Бишкекте беш көмөк чордондун кубаттуулугу жогорулатылды
10:29
Шайлоо −2025: Дагы бир талапкер парламенттик шайлоодон баш тартты
10:18
Өлкө аймагында оор жүк ташуучу унааларга көзөмөлү күчөтүлдү
10:11
Кыргызстанда айыл чарба өндүрүшүнүн өсүшү катталды