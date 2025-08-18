Кыргызстанда айыл чарба өсүмдүктөрүн өстүрүү жогорулады

2025-жылдын башынан бери айыл чарбасынын дүң продукциясы 179 миллиард сомду түздү. Бул тууралуу Экономика жана соода министрлиги билдирди.
Ведомствонун маалыматы боюнча, 2024-жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу реалдуу өсүү темпи 102,3 пайызды түздү. 2024-жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу айыл чарбасынын дүң продукциясынын өсүшү негизинен эт өндүрүүнүн 3,7 пайызга, сүт 2,1 пайызга, жумуртка 1,9 пайызга өсүшүнүн эсебинен мал чарба продукциясын өндүрүүнүн 3 пайызга өсүшү менен шартталган.
Бул мезгилде айыл чарба өсүмдүктөрүнүн түшүмдүүлүгү мурдагы мезгилге салыштырганда төмөндөп кеткен. Бул сугат суунун тартыштыгынан, ошондой эле быйыл айрым эгиндердин эрте бышуусу — былтыркыдан 2-3 жума эрте бышкандыгы менен шартталган. Натыйжада эгинди чаап-жыйноо эрте башталып, мурдагы мезгилдеги продукциянын көлөмүнө таасирин тийгизген. Натыйжада январь-июль айларында дүң продукциянын өсүү темпи 2,3 пайызга чейин төмөндөгөн.
Өсүмдүктөрдү өндүрүү картошка өндүрүүнүн 9,6 пайызга, мөмө-жемиштерди өндүрүү 12,6 пайызга, жашылча-жемиштерди өндүрүү 11,9 пайызга, коон-дарбыз 13 пайызга өскөндүктөн 0,9 пайызга өскөн.