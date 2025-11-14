18:23
USD 87.45
EUR 101.70
RUB 1.08
Кыргызча

Чакан бизнеске тийбегиле! Президент түнкү рейддерди токтотууга буйрук берди

Президент Садыр Жапаров электр энергиясын үнөмдөө жана мыйзамдуулукту жана тартипти сактоого багытталган түнкү рейддердин өтө катаал жүргүзүлүшүн сынга алып, Бишкек жана Ош шаарларынын мэрлерине ачык кайрылуу жасады. Бул билдирүү президенттин социалдык баракчасында жарыяланды.

Төмөндө мамлекет башчысынын кайрылуусун толугу менен келтиребиз:

«Урматтуу жетекчилер, айрыкча Бишкек жана Ош шаарынын мэрлери!

Электр энергиясын үнөмдөө жана тынчтык мыйзамын камсыздоо максатында тапшырма берсек, силер аны «бөрк ал десе — баш алгандай» ашкере аткарып жиберипсиңер.

Биз элдин тынчтыгын бузуп, спирт ичимдиктерин ичип алып ызы-чуу салгандар чогулган түнкү клубдарды, ошондой эле түн бир оокумга чейин созулуп, 200дөн 800гө чейин киши чогулган тойканаларды иреттеп, мыйзамдын чегинде көзөмөлдөөнү тапшырганбыз.

Ал эми силер болсо тамактануучу кафелерди, KFC сыяктуу тез татым жайларын да жаап,

тынч отурган элди кубалап чыгарууга чейин барыпсыңар. Рейд маалында бизнес ээлерине орой мамиле жасап, жарыгын өчүрүп, суусун токтотууга тапшырма берипсиңер!

Мындай кылбагыла, токтоткула андай аша чапканды!

Электр энергиясын үнөмдөөнү - биринчи кезекте "Эмне, мамлекет төлөйт да" деген кайдыгер жетекчилерден баштап, түнү бою жарыгын күйгүзүп таштап кеткен мамлекеттик ишканалардын имараттарын катуу көзөмөлдөгүлө.

Ал эми тынч иштеп жаткан кичи жайларга барып, алардын тынчын алчу болбогула!»

Эске сала кетсек, 13-ноябрда Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев «Тынчтык жөнүндөгү» мыйзамды жана Министрлер кабинетинин токтомун так аткарууну талап кылган. Анда майрамдык иш-чаралар, көңүл ачуучу иш-чаралар, кафелер, ресторандар жана түнкү клубдар кечки саат 22:00дөн кечиктирбестен жабылышы керектиги каралган.

Ошол эле күнү кечинде Бишкек жана Ош мэриялары шаарлар боюнча рейддерди жүргүзүп, мекемелерди кечки саат 22:00гө чейин жабууга мажбурлашкан.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/350964/
Кароо: 110
Басууга
Теги
Кыргызстандын муфтийи: «Аялга кол салуу Аллахка каршы чыкканга барабар»
«Шайлоону жеке өзүм көзөмөлдөйм»: Президент Садыр Жапаров элге кайрылуу жасады
Президент Садыр Жапаров бүгүн элге кайрылуу жасайт
Мыйзамсыз аңчылыкты токтоткула! Президент тор салган браконьерлерге кайрылды
Өлкөдөгү коррупция. Садыр Жапаров аткаминерлер жалпы текшерилерин эскертти
2030-жылга Улуттук өнүктүрүү программасы кабыл алынды. Президент кайрылуу жасады
Камакка алынган блогер Адыл Акжол уулунун апасы кайрылуу жасады
Чет өлкөлүк журналисттер жана уюмдар кыргыз бийлигине кайрылды
Жарандык коом президенттен Надира Нарматованын демилгесин четке кагууну суранат
ЖМК редакторлорунан президентке кайрылуу: Эркин медиаларга кысым токтотулсун
Эң көп окулган жаңылыктар
Кыргызстанда эт&nbsp;бааларын мамлекеттик жөнгө салуу 31-декабрга чейин узартылды Кыргызстанда эт бааларын мамлекеттик жөнгө салуу 31-декабрга чейин узартылды
Asman Airlines Алматы&nbsp;&mdash; Каракол аба каттамдарын ачат Asman Airlines Алматы — Каракол аба каттамдарын ачат
Садыр Жапаров жаштарды Жогорку Кеңешке шайлоодо добуш берүүгө чакырды Садыр Жапаров жаштарды Жогорку Кеңешке шайлоодо добуш берүүгө чакырды
Бүгүн Бишкектин Тоголок Молдо көчөсүнүн бир бөлүгү убактылуу жабылды Бүгүн Бишкектин Тоголок Молдо көчөсүнүн бир бөлүгү убактылуу жабылды
14-ноябрь, жума
18:09
15-ноябрга карата аба ырайы 15-ноябрга карата аба ырайы
18:05
Садыр Жапаров Өзбекстанга иш сапары менен барат
17:48
Качырып ийбе! Валентина Шевченко UFCде кайрадан чемпиондук наамын коргойт
17:21
«Ак-Суу» коругунда ак илбирс, тоо теке, аркарлар сүрөт капканга тартылып калган
17:08
Медет Жапаров ФИДЕнин шахмат боюнча дүйнө чемпионатында биринчи орунду ээледи