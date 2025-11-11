09:38
Кыргызча

Бүгүн Бишкектин айрым жерлеринде жылуулук жана ысык суу өчүрүлөт

Бүгүн, 11-ноябрда Бишкектин айрым жерлеринде жылуулук жана ысык суу өчүрүлөт. Бул тууралуу мэриянын басма сөз кызматы билдирди.

Жылытуу тармактарын оңдоо иштерине байланыштуу борбор калаада 11-ноябрда саат 8:00дөн 19:00гө чейин жылуулук жана ысык суу өчүрүлөт.

Өчүрүү төмөнкү даректерде болот:

Учкун кичи району, 11, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 33, 24а, 24б көчөлөрү;

Казан Булак көчөсү, 10;

Үч тулга көчөсү, 15.

«Бишкекжылуулуктармагы» муниципалдык ишканасы убактылуу ыңгайсыздык үчүн тургундардан түшүнүү менен мамиле кылууну суранат.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/350393/
