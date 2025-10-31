09:32
Кыргызча

Шайлоо −2025. Жогорку Кеңешке депутаттыкка талапкерлерди көрсөтүү аяктады

Кечээ кечинде Жогорку Кеңешке депутаттыкка талапкерлерди көрсөтүү Кыргызстанда аяктады.

Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиянын расмий маалыматы боюнча, 589 жаран талапкер катары көрсөтүлдү, анын ичинде 365 эркек жана 224 аял.

30-октябрга карата Борбордук шайлоо комиссиясы парламенттик орундарга 168 талапкерди каттаган. Он тогуз кыргыз жаран өз каалоосу менен шайлоого катышуу ниетинен баш тартты.

Парламенттик орундарга талапкер болгондордун эң көп саны № 27 шайлоо округунда катталып, 32 талапкер ат салышып, анын ичинде 17 эркек жана 15 аял бар.

Шайлоого катышуу үчүн эң аз арыз № 11 шайлоо округунда келип түшкөн, анда беш эркек жана төрт аял болгону тогуз талапкер бар.

Эске салсак, Жогорку Кеңештин депутаттарын мөөнөтүнөн мурда шайлоо 30-ноябрда өтөт. Алдын ала тизмеге 4 млн 287 миңден ашык шайлоочу кирген.
