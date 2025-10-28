Шайлоо-2025: БШК парламенттик шайлоого эл аралык байкоочуларды аккредитациялады

Кыргыстандын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясы 30-ноябрга белгиленген мөөнөтүнөн мурда парламенттик шайлоого эл аралык байкоочуларды аккредитациялады.
Чечим Президент Садыр Жапаровдун 2025-жылдын 30-сентябрындагы «Жогорку Кеңештин депутаттарын мөөнөтүнөн мурда шайлоону дайындоо жөнүндө» № 272 Жарлыгынын негизинде жана шайлоолор жөнүндөгү конституциялык мыйзамдарга жана Борбордук шайлоо комиссиясына ылайык кабыл алынган.
Токтомго ылайык, төмөнкүлөрдүн өкүлдөрү эл аралык байкоочулар катары аккредитациядан өтүштү:
- КМШнын байкоочулар миссиясы;
- КМШнын Парламенттер аралык Ассамблеясы;
- Беларусь Республикасынын Кыргыз Республикасындагы элчилиги;
- Россия Федерациясынын Кыргыз Республикасындагы элчилиги.
Аккредитацияланган байкоочуларга стандарттуу күбөлүктөр берилет.