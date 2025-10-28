10:30
Шайлоо-2025: БШК парламенттик шайлоого эл аралык байкоочуларды аккредитациялады

Кыргыстандын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясы 30-ноябрга белгиленген мөөнөтүнөн мурда парламенттик шайлоого эл аралык байкоочуларды аккредитациялады.

Чечим Президент Садыр Жапаровдун 2025-жылдын 30-сентябрындагы «Жогорку Кеңештин депутаттарын мөөнөтүнөн мурда шайлоону дайындоо жөнүндө» № 272 Жарлыгынын негизинде жана шайлоолор жөнүндөгү конституциялык мыйзамдарга жана Борбордук шайлоо комиссиясына ылайык кабыл алынган.

Токтомго ылайык, төмөнкүлөрдүн өкүлдөрү эл аралык байкоочулар катары аккредитациядан өтүштү:

  • КМШнын байкоочулар миссиясы;
  • КМШнын Парламенттер аралык Ассамблеясы;
  • Беларусь Республикасынын Кыргыз Республикасындагы элчилиги;
  • Россия Федерациясынын Кыргыз Республикасындагы элчилиги.

Аккредитацияланган байкоочуларга стандарттуу күбөлүктөр берилет.
