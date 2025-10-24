08:45
Бирдей шарттар. ЖК депутаттарына айлык акыларын төлөө токтотулду

Жогорку Кеңештин жетинчи чакырылышынын депутаттарынын консультанттары жана жардамчылары жумуштарын жапырт таштап кетишти. Парламенттин басма сөз кызматы аларды алдыдагы кезексиз шайлоого байланыштуу кызматтан бошотуу чечими кабыл алынганын түшүндүрдү.

Мындай чечим бардык талапкерлер үчүн бирдей шарттарды камсыз кылуу жана шайлоо өнөктүгү учурунда административдик ресурстарды колдонуунун алдын алуу максатында кабыл алынганы белгиленди.

Ошондой эле, азыркы депутаттардын эмгек акысы токтотулду, бирок алардын ыйгарым укуктары күчүндө бойдон калууда. Ал сегизинчи чакырылыштын депутаттары ант берип, депутаттык милдеттерин аткара баштаганда токтотулат.

Басма сөз кызматы бул шайлоо процессинин катышуучулары үчүн ачык-айкындуулукту жана бирдей мүмкүнчүлүктөрдү камсыз кылаарын кошумчалады.

Жогорку Кеңештин аппараты кадимкидей эле иштей берет.
