09:28
USD 87.45
EUR 101.43
RUB 1.07
Кыргызча

«Бишкек-Кант-Токмок» унаа жолуна асфальттын биринчи катмары төшөлдү

«Бишкек-Кант-Токмак» унаа жолуна асфальттын биринчи катмары төшөлдү. Бул тууралуу Транспорт жана коммуникация министрлигинин басма сөз кызматы билдирди.

Маалыматка ылайык, Лебединовка айылында жумуш аяктоо алдында, ал эми Калинин көчөсүнөн Лермонтов көчөсүнө чейинки жолдун оң тарабында иштер уланууда.

Транспорт министрлигинин басма сөз кызматы
Фото Транспорт министрлигинин басма сөз кызматы. «Бишкек-Кант-Токмок» унаа жолуна асфальттын биринчи катмары төшөлдү

Сол тарапка асфальттын биринчи катмары төшөлүп бүттү.

Транспорт министрлиги тротуарларды жана дренаждык каналдарды орнотуу иштери башталарын билдирди. Капиталдык оңдоо Новопокровка айылынан Лермонтов көчөсүнө чейинки жолдун бөлүгүн камтыйт. Долбоордо көпүрөлөрдү оңдоо, унаа токтотуучу жайларды жана жөө жүргүнчүлөр өтүүчү жолдорду да камтыйт.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/348161/
Кароо: 77
Басууга
Теги
Бишкектин Фучик көчөсүндө жол оңдоо иштери аяктады
Ош шаарында жыл башынан бери 33 көчө оңдолду
Бишкектин жолдорун оңдоо. Фучик көчөсүнүн бир бөлүгү жабылды
Бишкек мэриясы Лермонтов көчөсүн асфальттоого даярдай баштады
Нарын шаарынын жолдору жаңыланууда
Бүгүн Лев Толстой жана Ибраимов көчөлөрүнүн кесилиши жабылат
Бишкектин Медеров жана Панфилов көчөлөрүнүн кесилиши оңдоо иштерине жабылды
Чүй проспектисинде тротуарларды оңдоо иштери жүрүп жатат
Суусамыр — Талас — Тараз жолун реконструкциялоо иштери башталды
«Мырзаке-Кара-Шоро» унаа жолундагы өтмөк калыбына келтирилди
Эң көп окулган жаңылыктар
&laquo;Мурас&raquo; турак жай комплексинде &#8470;&nbsp;40&nbsp;мектептин пилоттук филиалы ачылды «Мурас» турак жай комплексинде № 40 мектептин пилоттук филиалы ачылды
Кыргызстанда 2025-жылдын башынан бери өрттөн 34&nbsp;адам каза болду Кыргызстанда 2025-жылдын башынан бери өрттөн 34 адам каза болду
&laquo;Мадина резиденс&raquo; турак жай комплексин курууда одоно мыйзам бузуулар аныкталды «Мадина резиденс» турак жай комплексин курууда одоно мыйзам бузуулар аныкталды
Өзгөндө 380&nbsp;орундуу, 1&nbsp;миллиард 350 миллион сомдук оорукананын курулушу башталды Өзгөндө 380 орундуу, 1 миллиард 350 миллион сомдук оорукананын курулушу башталды
23-октябрь, бейшемби
09:15
U-23: Кыргызстандык Нурзат Нуртаева күрөш боюнча дүйнө чемпионатта финалга чыкты U-23: Кыргызстандык Нурзат Нуртаева күрөш боюнча дүйнө...
09:00
Бишкекте жаан-чачын күтүлбөйт. 23-26-октябрга карата аба ырайы
08:43
«Бишкек-Кант-Токмок» унаа жолуна асфальттын биринчи катмары төшөлдү
08:30
Бүгүн Бишкектин бир катар райондорунда убактылуу суу өчүрүлөт
08:00
Кыргызстанда Орусиянын маданият күндөрү өтөт
22-октябрь, шаршемби
17:42
23-октябрга карата аба ырайы
16:16
КР Эмгек министрлиги эскертет: 7-8-ноябрь жумуш күнү болот
16:03
ЕРӨБ Кыргызстандагы ГЭСтин курулушуна 1,5 миллиард долларга чейин бөлүшү мүмкүн
14:20
Бишкекте 3 жаштагы наристени сүзгөн адам убактылуу кармоочу жайга киргизилди
14:07
УКМК башчысы КР Эмгек сиңирген артисти Хабибилла Азиреткуловго батир белек кылды