Бишкек мэриясы Лермонтов көчөсүн асфальттоого даярдай баштады

Мэрия шаар тургундарынын арыздарынан кийин Лермонтов көчөсүн асфальттоого даярдай баштады. Бул тууралуу 24.kg басылмасына муниципалитеттин басма сөз кызматы билдирди.

Буга чейин тургундар Жибек Жолу проспектисинин ылдый жагындагы Лермонтов көчөсүндөгү жол катмарынын начар абалына нааразылыгын билдиришкен.

Алардын айтымында, ал жерде асфальт түзмө-түз «толкундар менен калкып» кеткен, тешиктер жана чуңкурлар айдоо коркунучун жараткан. Победы проспектисинде (Жибек Жолунун уландысы Лебединовкада ушундай аталат. — 24.kg ред.) оңдоп-түзөө иштерине байланыштуу бул жердеги унаалардын агымы бир топ көбөйдү, бирок жолдун үстүнкү катмары жүктү көтөрө албайт.

«Бишкекасфальтсервис» муниципалдык ишканасы шаардык мэриянын Свердлов району боюнча протоколдук тапшырмасынын негизинде Лермонтов көчөсүн (Жибек Жолу проспектисинен ЧЧКга чейин) асфальт-бетон аралашмасын төшөө үчүн даярдай баштаганын мэрия билдирди.
