11:43
USD 87.45
EUR 101.62
RUB 1.08
Кыргызча

Кыргызстандын мектептерине башталгыч класстар үчүн жаңы китептер таркатылууда

Кыргызстанга башталгыч класстар үчүн математика, табият таануу жана англис тили боюнча жаңы окуу китептери келе баштады. Бул тууралуу КР Агартуу министрлигинин басма сөз кызматы билдирди.

Министрлик аталган предметтер боюнча окуу куралдарын колдонуу укугун министрликке караштуу «Окуу китеби» басмасы алганын белгиледи. Окуу-методикалык материалдар кыргыз жана орус тилдеринде окутулган мектептерге ылайыкташтырылган жана редакцияланган. Аларды «Учкун» акционердик коому басып чыгарат.

Министрликтин маалыматы боюнча:

• «Математика», 1-класс — 295 880 нускада басылып чыгып, мектептерге жеткирилди;

• «Мен жана дүйнө», 1-класс — 295 880 нускада басылып, таратылууда;

• «Математика», 2-класс — 344 660 нускада басылып чыгып, мектептерге таратыла баштады;

• «Табигый илимдер», 2-класс — басууга даярдалууда.

Билим берүү министрлиги жаңы окуу китептери мамлекеттик билим берүү стандарттарына ылайык иштелип чыгып, окутуунун сапатын жогорулатууга жана предметтерди окутууга заманбап ыкмаларды киргизүүгө багытталганын баса белгиледи.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/348060/
Кароо: 81
Басууга
Теги
Айнура Чокморова «Окуу китеби» басма үйүнүн директору болуп дайындалды
Билим берүү министри окуу китептеринин жетишсиздиги качан чечилерин айтты
Окуу китептеринин жетишсиздиги. Булан институтун атайын баяндамасы чыкты
Окуу жылынын алдында Түркмөнстанда китеп жетишсиздиги байкалууда
Эң көп окулган жаңылыктар
&laquo;Мурас&raquo; турак жай комплексинде &#8470;&nbsp;40&nbsp;мектептин пилоттук филиалы ачылды «Мурас» турак жай комплексинде № 40 мектептин пилоттук филиалы ачылды
Кыргызстанда 2025-жылдын башынан бери өрттөн 34&nbsp;адам каза болду Кыргызстанда 2025-жылдын башынан бери өрттөн 34 адам каза болду
Өзгөндө 380&nbsp;орундуу, 1&nbsp;миллиард 350 миллион сомдук оорукананын курулушу башталды Өзгөндө 380 орундуу, 1 миллиард 350 миллион сомдук оорукананын курулушу башталды
&laquo;Мадина резиденс&raquo; турак жай комплексин курууда одоно мыйзам бузуулар аныкталды «Мадина резиденс» турак жай комплексин курууда одоно мыйзам бузуулар аныкталды
22-октябрь, шаршемби
11:37
Бишкек мэриясы жазгы көрктөндүрүү үчүн 50 миңден ашуун көчөт сатып алат Бишкек мэриясы жазгы көрктөндүрүү үчүн 50 миңден ашуун...
11:30
Пайдалуу кеңеш: Баш ооруну дарысыз кантип басаңдатуу керек?
11:02
Кыргызстандын мектептерине башталгыч класстар үчүн жаңы китептер таркатылууда
10:48
Борбор калаада бир күндө 50 айдоочу күбөлүгү жок кармалды
10:30
Бишкекте ТҮРКСОЙдун демилгеси менен II Түрк дүйнөсү жаштар форуму өтөт