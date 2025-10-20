12:41
USD 87.45
EUR 102.29
RUB 1.09
Кыргызча

Кыргызстандын бардык шайлоо тилкелеринде тесттик добуш берүү жүрүп жатат

Бүгүн Кыргызстандын бардык шайлоо тилкелеринде тесттик добуш берүү жүрүп жатканын Борбордук шайлоо комиссиясынын басма сөз кызматы билдирди.

Маалыматка ылайык, Бишкек шаарында дагы үч алыскы добуш берүү бекеттери ачылды: Дордой базарында (Алкан базары), Asia Mall соода борборунда жана Дордой Плаза соода борборунда.

Шайлоо жараянын бардык катышуучуларын тесттик добуш берүүдөн өтүүгө чакырабыз. Сиз каалаган тилкеге келип, жаңы системаны жеке өзүңүз сынап көрө аласыз.

Борбордук шайлоо комиссиясы өлкөбүздүн шайлоо системасын өнүктүрүүгө кошкон салымы, активдүү жарандык позициясы жана катышуусу үчүн бардыгына терең ыраазычылык билдирет.

Тесттик аралыктан добуш берүүнүн биринчи этабы үстүбүздөгү жылдын 10-октябрында өткөн, ал эми кийинкиси 30-октябрда өткөрүлөт.

Белгилей кетсек, Жогорку Кеңештин депутаттарын мөөнөтүнөн мурда шайлоо 30-ноябрда өтөт. Шайлоо алдындагы үгүт иштери 10-ноябрда башталат.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/347766/
Кароо: 71
Басууга
Теги
БШК парламенттик шайлоого 700 миллион сом коротот. Кайда жумшалат?
Шайлоодо тартипти, коозсуздукту сактоого 10 миң милиция кызматкерлери тартылат
Шайлоо −2025: Дин өкүлдөрүнө үгүт иштерине катышууга жол берилбестиги эскертилди
Мөөнөтүнөн мурда парламенттик шайлоо өткөрүүгө болжолдуу 800 млн сом керектелет
Шайлоо −2025: Парламенттик шайлоого үч партия катышарын билдирди
Шайлоо −2025: 50 талапкер шайлоого катышууга БШКга арыз берди(тизме)
Шайлоо −2025: БШК шайлоо округдарынын картасын жарыялады
Парламенттик шайлоо иштеринин негизги этаптары жарыяланды
Шайлоо −2025: Административдик ресурс мурдагы деңгээлде колдонулбайт
БШК: Кыргызстандын жарандары шайлоодо аралыктан добуш бере алышат
Эң көп окулган жаңылыктар
Кыргызстандын курулуш министрлигинин кара тизмесине 44&nbsp;компания киргизилген Кыргызстандын курулуш министрлигинин кара тизмесине 44 компания киргизилген
Ажылык &minus;2026. Муфтият зыяратчыларга бирдиктүү форма тигүү боюнча сынак жарыялады Ажылык −2026. Муфтият зыяратчыларга бирдиктүү форма тигүү боюнча сынак жарыялады
Нарын облусундагы &laquo;Маринка&raquo; пансионаты мамлекеттин менчигине кайтарылды Нарын облусундагы «Маринка» пансионаты мамлекеттин менчигине кайтарылды
Бишкектин 153-маршруту &laquo;Манас&raquo; аэропортуна түнкү каттамдарды ачты Бишкектин 153-маршруту «Манас» аэропортуна түнкү каттамдарды ачты
20-октябрь, дүйшөмбү
12:37
Республикалык жугуштуу оорулар бейтапканасы: Бишкекте КРВИ чалдыккандар көбөйдү Республикалык жугуштуу оорулар бейтапканасы: Бишкекте К...
12:13
Кыргызстандын бардык шайлоо тилкелеринде тесттик добуш берүү жүрүп жатат
12:06
Ошто аймактык башкармалыктарынын башчылары жаңы кызматтык унааларга ээ болушту
11:43
Бишкекте 55 миллион сомдук жер тилкеси муниципалдык менчикке кайтарылды
11:24
U-23: Бүгүн Сербияда күрөш боюнча жаштар арасында дүйнө чемпионаты башталат