Акыркы үч жылда Кыргызстанда 50 миңден ашуун адам гепатит менен ооруган

Кыргызстанда 186 миң адам В гепатитине каршы үч доза вакцина алды. Бул тууралуу Биринчи радиого Кан аркылуу таралган вирустук гепатит жана ВИЧке каршы күрөшүү борборунун директору Үмүткан Чокморова билдирди.

Ал 2022-жылдан бери республикада чоңдор В гепатитине каршы эмдөөдөн өткөнүн эске салды. Ал бардык клиникаларда бекер. Үч дозаны алууну каалагандар үч дозаны адис белгилеген мөөнөттө алышы керек.

Үмүткан Чокморова билдиргендей, бул аралыкта вирустук гепатитке 2 миллионго жакын анализ жүргүзүлгөн. Оору 50 200 адамда аныкталган, анын ичинде:

  • 32247 адам гепатит В;
  • 17 953 адам С гепатити менен ооруган.

Борбордун директорунун айтымында, оң тенденция бар. Эми сарык оорусун да бекер дарылоодо.

Буга чейин Республикалык иммунопрофилактика борбору Кыргыз Республикасында 2000-жылдан 2020-жылга чейин В гепатитине чалдыккандар 14 эсеге, ал эми балдар арасында 145 эсеге азайганын билдирген.
