ЖККУ: Кыргызстандык аскерлер «Бузулбас бир туугандык-2025» машыгуусуна катышууда

Жамааттык Коопсуздук Келишим Уюмунун (ЖККУ) радиациялык, химиялык жана биологиялык коргонуу жана медициналык камсыздоо бөлүктөрүн биргелешип түзүүнү камтыган ЖККУнун бейпилдик күчтөрү менен «Бузулбас бир туугандык-2025» машыгуусу Тажикстанда жайгаштырылууда. Бул тууралуу ЖККУнун басма сөз кызматы билдирди.

Маалыматка ылайык, машыгуу өтүүчү аймакка Беларусь, Казакстан, Кыргызстан жана Орусиядан уюмдун жамааттык күчтөрүнүн контингенттери жөнөтүлүп жатат. Аба жана автомобиль транспорту менен персоналды жана жүктөрдү ташып келүүдө.

ЖККУнун басма сөз кызматы
Фото ЖККУнун басма сөз кызматы

«Фахрабад» полигонунда «Бузулбас бир туугандык-2025» биргелешкен машыгуусуда тынчтыкты сактоо операциясын даярдоо жана өткөрүүгө байланышкан маселелер белгиленген.

ЖККУнун радиациялык, химиялык жана биологиялык коргонуу жана медициналык колдоо тобун биргелешип түзүүнү камтыган «Тоскоолдук-2025» тынчтыкты сактоо машыгууларынын алкагында биринчи жолу атайын машыгуу өтүп жатат. Бул машыгууда ЖККУнун Жамааттык тынчтык орнотуучу күчтөрү биологиялык коркунучтардын булактарын жок кылуу боюнча машыгууларды өткөрүшөт.

ЖККУнун машыгууларынын активдүү фазалары КМШ мамлекеттеринин компетенттүү органдарынын терроризмге каршы биргелешкен машыгууларынын «Шериктештик терроризмге каршы-2025» машыгуусунун жыйынтыктоочу этабы менен айкалыштырылган форматта өткөрүлүүдө.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/347227/
