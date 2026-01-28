16:12
USD 87.45
EUR 103.72
RUB 1.14
Кыргызча

Кыргызстан ЖККУнун жетекчилигиндеги өкүлүн алмаштырды

КР Президентинин жарлыгы менен Жамааттык коопсуздук келишими уюмунун (ЖККУ) жетекчилигинде кадрдык өзгөрүүлөр киргизилди.

Президенттин басма сөз кызматынын маалыматы боюнча, Таалатбек Масадыков ЖККУнун башкы катчысынын орун басары кызматынан бошотулду. Ал бул кызматты 2023-жылдан бери аркалап, уюмдун эл аралык катчылыгында Кыргызстандын өкүлү болгон.

Архивден алынды
Фото Архивден алынды. Таалатбек Масадыков

Белгилей кетсек, Масадыков өткөн жылы Бишкекте өткөн саммитте үч жылдык мөөнөткө ЖККУнун баш катчысы болуп дайындалган.

Анын ордуна Мирлан Тургунбеков келди. Ал мурда Тышкы иштер министрлигинде ар кандай кызматтарды ээлеп, коопсуздук жана эл аралык кызматташтыкка байланыштуу мамлекеттик органдарда жогорку кызматтарды ээлеген.

Архивден алынды
Фото Архивден алынды. Мирлан Тургунбеков

Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/359626/
Кароо: 87
Басууга
Теги
Бүгүн Москвада ЖККУнун Парламенттик ассамблеясынын жыйыны өтөт
Быйыл ЖККУнун атайын операциялары учурунда 8 тоннадан ашык баңгизат кармалган
Орусиянын президенти Владимир Путиндин Кыргызстанга мамлекеттик сапары аяктады
ЖККУнун Бишкек саммити: Президенттер 15 документке кол коюшту. Тизме
Кыргызстанда аймактарды газдаштыруу тездетилет: Бишкектеги сүйлөшүүлөр аяктады
Таалатбек Масадыков ЖККУнун баш катчысы болуп дайындалды
ЖККУнун саммити: Жапаров жыйынтыктарды чыгарды, Путин артыкчылыктарды белгиледи
Бишкекте ЖККУнун жыйыны башталды
Бүгүн Бишкекте ЖККУнун саммити башталат
ЖККУнун лидерлери Бишкек саммитинде 10дон ашык документке кол коюшат
Эң көп окулган жаңылыктар
Чүй каналы бетондолот: 37&nbsp;млн евролук долбоор суу жоготууларын эки эсеге азайтат Чүй каналы бетондолот: 37 млн евролук долбоор суу жоготууларын эки эсеге азайтат
Арбагы тынч жатсын! Роза Айтматова элге кайрылды Арбагы тынч жатсын! Роза Айтматова элге кайрылды
Кыргызстанда бир жуманын ичинде КРВИ жана сасык тумоонун 14&nbsp;600 учуру катталды Кыргызстанда бир жуманын ичинде КРВИ жана сасык тумоонун 14 600 учуру катталды
Дүйнөлүк аскер рейтинги: Кыргызстан 2026-жылдагы тизмеде 109-орунда турат Дүйнөлүк аскер рейтинги: Кыргызстан 2026-жылдагы тизмеде 109-орунда турат
28-январь, шаршемби
15:32
Кара-Балтадагы 106 миллион сомдук автобаза мамлекетке кайтарылды Кара-Балтадагы 106 миллион сомдук автобаза мамлекетке к...
15:24
Кыргызстан ЖККУнун жетекчилигиндеги өкүлүн алмаштырды
14:30
АКШ Париж климаттык келишиминен расмий түрдө чыкты
14:05
АКШда эркинен ажыратылган кыргыз жараны боюнча ТИМ түшүндүрмө берди
13:24
Садыр Жапаров: «Өмүрдү сактап калуу үчүн автомектеп системасын өзгөртүп жатабыз»