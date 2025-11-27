Кыргызстанда аймактарды газдаштыруу тездетилет: Бишкектеги сүйлөшүүлөр аяктады

«Газпром» Кыргызстанды газдаштырууга болжол менен 500 миллион доллар бөлдү. Бул тууралуу «Интерфакс» жана «ТАСС» агенттиктери орус тараптын билдирүүлөрүнө жана Россиянын президенти Владимир Путиндин Бишкекке мамлекеттик сапары учурунда кыргыз өкмөтү менен болгон сүйлөшүүлөрдүн жүрүшүндөгү маалыматтарга шилтеме жасап билдиришти.
«Интерфакс» агенттигинин маалыматы боюнча, орусиялык компания газ өткөрүү тармагын кеңейтүүгө, инфраструктураны модернизациялоого жана жаңы конуштарды туташтырууга 400 миллион доллардан ашык каражат бөлгөн. Бул чечим Кыргызстандын аймактарын газдаштыруу боюнча тездетилген программанын алкагында кабыл алынган.
Министрлер кабинети мындай каражаттарды бөлүү «эки команданын ишинин эң сонун натыйжасы» экенин баса белгилеп, «Газпром» менен кызматташуу учурда болжол менен 42 пайызды түзгөн газдаштыруу көрсөткүчүн жогорулатууга мүмкүндүк берерин белгилейт.
Мындан тышкары, кыргыз тарап мурда «Газпромдон» көбүрөөк аймактарды камтуу жана кышкы сезонго даярдануу үчүн газдаштырууга жылдык каржылоону кеминде 1,5 миллиард сомго көбөйтүүнү суранган.
Кошумча инвестиция өлкөнү 2030-жылга чейин газдаштырууну 60 пайызга чейин жеткирүү максатына жакындатууга жардам берет деп күтүлүүдө.