«Кыргызфильм» профессионалдык кино жабдыктарын сатып алат

Төлөмүш Океев атындагы улуттук «Кыргызфильм» киностудиясы профессионалдуу киножабдууларды сатып алат. Тиешелүү арыз мамлекеттик сатып алуулар порталына жайгаштырылган.
Кинематография департаменти профессионалдуу кино тартуу жана жарык берүүчү жабдууларды, анын ичинде фотоаппараттарды, линзаларды, жарык берүүчү приборлорду, штативдерди жана камераны башкаруу, монтаждоо жана коопсуздук үчүн жабдууларды сатып алуу өтүнүчүн жарыялады.
Пландалган сумма 118 379 000 сомду түзөт.
Сатып алуулар стандарттуу баа берүү менен чексиз, эки пакеттик ыкма менен жүргүзүлөт.
Арыздар 2025-жылдын 27-октябрына чейин кабыл алынат.