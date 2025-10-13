16:01
USD 87.45
EUR 101.25
RUB 1.07
Кыргызча

«Кыргызфильм» профессионалдык кино жабдыктарын сатып алат

Төлөмүш Океев атындагы улуттук «Кыргызфильм» киностудиясы профессионалдуу киножабдууларды сатып алат. Тиешелүү арыз мамлекеттик сатып алуулар порталына жайгаштырылган.

Кинематография департаменти профессионалдуу кино тартуу жана жарык берүүчү жабдууларды, анын ичинде фотоаппараттарды, линзаларды, жарык берүүчү приборлорду, штативдерди жана камераны башкаруу, монтаждоо жана коопсуздук үчүн жабдууларды сатып алуу өтүнүчүн жарыялады.

Пландалган сумма 118 379 000 сомду түзөт.

Сатып алуулар стандарттуу баа берүү менен чексиз, эки пакеттик ыкма менен жүргүзүлөт.

Арыздар 2025-жылдын 27-октябрына чейин кабыл алынат.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/347000/
Кароо: 81
Басууга
Теги
«Байкуш-4: Кыргызча бизнес» комедиясы жарык көрдү
«Кара кызыл сары» тасмасы «Оскар» сыйлыгы үчүн ат салышат
Кыргыздын «Байбиче» комедиясы көрсөтүүгө чыкты
Бир убакта эки кыргыз комедиясы көрсөтүүгө чыгууда
Бишкекте белгилүү актёрлордун катышуусунда Түрк киносунун күндөрү өтөт
Бишкекте «Керексиң» кыргыз драмасы чыкты
«Курак» тасмасы Пусан эл аралык кинофестивалына катышат
Бүгүн «Кызганыч» кыргыз триллери чыкты
Кыргыз режиссердун тасмасы Түштүк-Чыгыш Азияда биринчи жолу прокатка чыкты
Милиция күнүнө карата. «Участкалык инспектор Марат» тасмасы көрсөтүүгө чыгат
Эң көп окулган жаңылыктар
Нобель Тынчтык сыйлыгынын ээси белгилүү болду. Ал&nbsp;Дональд Трамп эмес Нобель Тынчтык сыйлыгынын ээси белгилүү болду. Ал Дональд Трамп эмес
Ажылык&nbsp;&mdash; 2026: Зыяратчыларды ташуучу авиакомпания тандалды Ажылык — 2026: Зыяратчыларды ташуучу авиакомпания тандалды
Президент Садыр Жапаров Тажикстанга иш&nbsp;сапары менен барды Президент Садыр Жапаров Тажикстанга иш сапары менен барды
Кыргызстанда &laquo;Хизб- ут-Тахрир&raquo; уюмунун активдүү мүчөлөрү кармалды Кыргызстанда «Хизб- ут-Тахрир» уюмунун активдүү мүчөлөрү кармалды
13-октябрь, дүйшөмбү
15:22
«Кыргызфильм» профессионалдык кино жабдыктарын сатып алат «Кыргызфильм» профессионалдык кино жабдыктарын сатып ал...
14:38
ЖК Аппарат жетекчисинин мурдагы орун басары пара талап кылууга шектелип кармалды
14:18
Кыргызстандын бардык курулуш объектилеринде «Бирдиктүү паспорт» киргизилет
14:09
Сокулук районунда 72 жаштагы киши адам өлтүрүүгө шек саналып кармалды
13:55
Евробиримдик Кыргызстанга суу тармагын өнүктүрүүгө 17 млн евро грант берет