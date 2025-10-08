Салык кызматкерлери мыйзамсыз жөнөтүлгөн дары-дармектерди кармашты

Салык кызматынын «Ак-Жол-автодорожный» көзөмөл-өткөрүү пунктунун кызматкерлери мамлекеттик чек араны кесип өтүүдө мыйзамсыз дары-дармектерди жана ботокстун аналогдорун кармашкан. Бул тууралуу мекеменин басма сөз кызматы билдирди.
Маалыматка ылайык, жүктүн шайкештик сертификаттары жок жана жасалма коштомо документтердин белгилерин көрсөткөн.
Кармалган товардын болжолдуу баасы болжол менен 1,5 миллион сомду түзөт.
Мыйзамсыз жүк ташыган унаа камакка алынып, материалдар кошумча иликтөө үчүн бажы органдарына өткөрүлүп берилди.