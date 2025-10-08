10:36
Салык кызматкерлери мыйзамсыз жөнөтүлгөн дары-дармектерди кармашты

Салык кызматынын «Ак-Жол-автодорожный» көзөмөл-өткөрүү пунктунун кызматкерлери мамлекеттик чек араны кесип өтүүдө мыйзамсыз дары-дармектерди жана ботокстун аналогдорун кармашкан. Бул тууралуу мекеменин басма сөз кызматы билдирди.

 Маалыматка ылайык, жүктүн шайкештик сертификаттары жок жана жасалма коштомо документтердин белгилерин көрсөткөн.

Салык кызматы
Мыйзамсыз жөнөтүлгөн дары-дармектер

Кармалган товардын болжолдуу баасы болжол менен 1,5 миллион сомду түзөт.

 Мыйзамсыз жүк ташыган унаа камакка алынып, материалдар кошумча иликтөө үчүн бажы органдарына өткөрүлүп берилди.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/346400/
Кароо: 73
