12:40
USD 87.45
EUR 101.46
RUB 1.11
Кыргызча

Кыргызстанга 7,6 тонна курманы мыйзамсыз алып кирүү аракети токтотулду

Мамлекеттик салык кызматынын кызматкерлери өлкөгө кургатылган жемиштердин ири партиясын мыйзамсыз алып кирүүгө бөгөт коюшту.

Мекемеден билдиришкендей, рейддик салык көзөмөлүнүн жүрүшүндө Казакстандан келген жүк ташуучу унаалардын бири текшерилген. Анын натыйжасында эсепке алынбаган товарлар — жалпы салмагы 7 миң 600 кг болгон курма жемиши аныкталган.

Текшерүүнүн жыйынтыгы боюнча Салык кызматынын кызматкерлери тиешелүү актыларды түзүштү. Чогултулган материалдардын негизинде тийиштүү салыктык текшерүүлөр жүргүзүлөт.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/365098/
Кароо: 64
Басууга
Теги
Кыргызстандык ишкерлер 16,8 миллиард сомдук зер буюмдарын мыйзамдаштырды
Салык кызматы эскертет: Тамактануу жайлары ККМ чек берүүгө милдеттүү
Манас шаарында баасы 1 млн сомдон ашкан мыйзамсыз тамеки табылды
Качан төлөө керек? Салык кызматы алдын ала төлөмдөрдүн тартибин түшүндүрдү
1-мартта зер буюмдарын мыйзамдаштыруу мөөнөтү аяктайт
Былтыр салык жана камсыздандыруу төгүмдөрү боюнча 391,8 миллиард сом чогултулган
Кыргызстанда салык декларациясын тапшыруу өнөктүгү башталды
Кыргызстанда дээрлик 3500 кызмат адамы мыйзам бузуп, салык декларация тапшырган
Президент Садыр Жапаровго «Салык Күзөт» жаңы тутуму тааныштырылды
Салык кызматы: Транзакция салыгы эки эсе төмөндөп, жаңы ставка 0,1 пайызды түздү
Эң көп окулган жаңылыктар
Ак&nbsp;калпак күнү. Баш кийим тууралуу кызыктуу фактылар Ак калпак күнү. Баш кийим тууралуу кызыктуу фактылар
Быйыл Бишкекте 25&nbsp;жаңы мектеп жана 7&nbsp;окуу имараты курулат Быйыл Бишкекте 25 жаңы мектеп жана 7 окуу имараты курулат
Миң айдан да&nbsp;жакшы түн: Кадыр түндү кантип өткөрүү керек? Миң айдан да жакшы түн: Кадыр түндү кантип өткөрүү керек?
Бишкек-Торугарт унаа жолуна кар көчкү түштү. Жол жабылды Бишкек-Торугарт унаа жолуна кар көчкү түштү. Жол жабылды
9-март, дүйшөмбү
12:17
Кыргызстанга 7,6 тонна курманы мыйзамсыз алып кирүү аракети токтотулду Кыргызстанга 7,6 тонна курманы мыйзамсыз алып кирүү ара...
12:03
Салтанат Аманова: «Өлкөдө басылып чыккан китептердин 70 пайызы диний багытта»
11:45
Кыргызстан беш жылда 141 тонна алтын казып алды
11:33
ТМУнун тышкы иштер министрлери Түркиянын президенти менен жолугушту
11:21
Бишкек шаарында 2026-жылы 278 жаңы темир-бетон мамы орнотулат