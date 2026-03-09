Кыргызстанга 7,6 тонна курманы мыйзамсыз алып кирүү аракети токтотулду

Мамлекеттик салык кызматынын кызматкерлери өлкөгө кургатылган жемиштердин ири партиясын мыйзамсыз алып кирүүгө бөгөт коюшту.
Мекемеден билдиришкендей, рейддик салык көзөмөлүнүн жүрүшүндө Казакстандан келген жүк ташуучу унаалардын бири текшерилген. Анын натыйжасында эсепке алынбаган товарлар — жалпы салмагы 7 миң 600 кг болгон курма жемиши аныкталган.
Текшерүүнүн жыйынтыгы боюнча Салык кызматынын кызматкерлери тиешелүү актыларды түзүштү. Чогултулган материалдардын негизинде тийиштүү салыктык текшерүүлөр жүргүзүлөт.