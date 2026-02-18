08:04
USD 87.45
EUR 103.55
RUB 1.14
Кыргызча

Качан төлөө керек? Салык кызматы алдын ала төлөмдөрдүн тартибин түшүндүрдү

Мамлекеттик салык кызматы сатуудан алынуучу салык жана бирдиктүү салык боюнча салыктык милдеттенменин күнүн аныктоонун жаңы тартибин түшүндүрдү. Салык кодексине киргизилген өзгөртүүлөр 2026-жылдын 1-январынан тартып күчүнө кирди.

Маалыматка ылайык, сатуудан алынуучу салык жана бирдиктүү салык боюнча салыктык милдеттенменин пайда болуу датасы болуп:

  • эсеп-фактурада көрсөтүлгөн жеткирүү күнү,
  • контролдук-кассалык чек берилген күн,
  • төлөм алынган күн.

Алдын ала алынган төлөм товар жүктөлө элек же кызмат көрсөтүлө элек болсо да, ал иш жүзүндө алынган отчеттук мезгилде дароо салык салынуучу базага кошулат.

Сатуудан алынуучу салык боюнча салык салуунун объектиси болуп накталай же накталай эмес формада төлөнгөн товарларды, иштерди же кызматтарды сатуу эсептелгендиктен, алдын ала төлөмдөр да алар түшкөн учурда отчетко киргизилет.

Ошентип, бирдиктүү салык жана сатуудан алынуучу салык боюнча отчеттун түшкөн кирешенин көлөмү көрсөтүлүүчү саптарында отчеттук мезгил ичинде түшкөн бардык каражаттар, анын ичинде алдын ала төлөм да кошулуп көрсөтүлөт.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/362438/
Кароо: 31
Басууга
Теги
1-мартта зер буюмдарын мыйзамдаштыруу мөөнөтү аяктайт
Былтыр салык жана камсыздандыруу төгүмдөрү боюнча 391,8 миллиард сом чогултулган
Кыргызстанда салык декларациясын тапшыруу өнөктүгү башталды
Кыргызстанда дээрлик 3500 кызмат адамы мыйзам бузуп, салык декларация тапшырган
Президент Садыр Жапаровго «Салык Күзөт» жаңы тутуму тааныштырылды
Салык кызматы: Транзакция салыгы эки эсе төмөндөп, жаңы ставка 0,1 пайызды түздү
УКМК: Салык кызматынын мурдагы жетекчиси 4,3 миллиард сом мамлекетке кайтарды
Кийим тигүү жана текстиль өнөр жайы үчүн жаңы жеңилдиктер берилет
Бишкекте жасалма арак чыгарган жер астындагы цех аныкталды
Алмамбет Шыкмаматов: «Салыктык түшүүлөр 389 млрд сом — бул тарыхый максимум»
Эң көп окулган жаңылыктар
U-23: Кыргызстан 2028-жылдага Азия Кубогун өткөрүүгө талапкерлигин көрсөттү U-23: Кыргызстан 2028-жылдага Азия Кубогун өткөрүүгө талапкерлигин көрсөттү
Министрлер кабинетинде кадрдык өзгөрүүлөр: Үч&nbsp;министр кызматтан алынды Министрлер кабинетинде кадрдык өзгөрүүлөр: Үч министр кызматтан алынды
Президент Ташиевге жолукту: Эмнелер талкууланды? Президент Ташиевге жолукту: Эмнелер талкууланды?
Кыргызстандын мектеп окуучулары жазгы каникулда бир эле күн эс&nbsp;алат Кыргызстандын мектеп окуучулары жазгы каникулда бир эле күн эс алат
18-февраль, шаршемби
08:00
Качан төлөө керек? Салык кызматы алдын ала төлөмдөрдүн тартибин түшүндүрдү Качан төлөө керек? Салык кызматы алдын ала төлөмдөрдүн...
07:45
Жаңыртылган рейтинг: Эң баалуу 10 түрк футболчусу
17-февраль, шейшемби
17:10
Президенттик шайлоо качан өтөт? Конституциялык соттун жообу
15:05
УКМК төрагасынын орун басары кызматынан бошотулду
14:36
Чычкан капчыгайында кар көчкү түштү: Бишкек-Ош жолу жабылды
14:26
БШК депутат Элдар Сулаймановду мөөнөтүнөн мурда мандатынан ажыратты
14:17
«Чатыр-Көл» кинотеатрынын ордуна кандай маданий борбор курулат? Эскиздер