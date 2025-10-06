09:53
USD 87.44
EUR 102.65
RUB 1.07
Кыргызча

Кыргызстанда түн ичинде күчү 6 баллга жеткен жер титирөө катталды

Кыргызстандын аймагында күчү 6 баллга жеткен жер титирөө болгонун Улуттук илимдер академиясынын Сейсмология институту билдирди.

Институттун маалыматы боюнча, жер титирөө бүгүн саат 02:28де катталган.

Жер титирөөнүн очогу Кыргыз Республикасынын аймагында (Талас кырка тоосунда), Чакмак-Суу айылынан 23 чакырым түндүк-батышты карай, Башкы-Туш айылынан 25 чакырым түндүктү карай, Талас шаарынан 85 чакырым түштүк-батышты карай жайгашкан.

Жер титирөөнүн күчү Чакмак-Суу айылында 5,5 балл, Башкы-Терек айылында 5 балл, Кара-Сай, Кек-Сай, Шекер, Кайнар, Чоң-Кара-Буура, Бакай-Ата айылдарында 4,5 балл, Таласта 4 балл сезилген.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/346068/
Кароо: 124
Басууга
Теги
Бүгүн Кыргызстандын аймагында жер титирөө болду
Баткен облусунда жер титирөө катталды
Бишкеке жер титирөө катталды
Ооганстандагы жер титирөө 500дөй адамдын өмүрүн алды
Кыргызстандын түштүгүндө жер титирөө болду
Кыргызстанда түндө жер титирөө болду
Кыргызстандын түштүгүндө түндө жер титирөө болду
Кыргызстандын түштүгүндө түндө жер титирөө болду
Кыргызстанда жер титиреди
Кыргызстан менен Тажикстандын чек арасында жер титирөө катталды
Эң көп окулган жаңылыктар
Бүгүнкү доллардын курсу Бүгүнкү доллардын курсу
Шайлоо &minus;2025: БШК шайлоо округдарынын картасын жарыялады Шайлоо −2025: БШК шайлоо округдарынын картасын жарыялады
Ош&nbsp;базарындагы рейд: сатуучуларга айып пул салынып, күркөлөр алынды Ош базарындагы рейд: сатуучуларга айып пул салынып, күркөлөр алынды
Эльвира Сурабалдиева депутаттыкка талапкерликке биринчилерден болуп арыз жазды Эльвира Сурабалдиева депутаттыкка талапкерликке биринчилерден болуп арыз жазды
6-октябрь, дүйшөмбү
09:36
Бүгүнкү доллардын курсу Бүгүнкү доллардын курсу
09:10
«Манас» эл аралык аэропортунун жаңы терминалы 2026-жылы бүткөрүлөт
09:00
Бишкекте апта башында жаан-чачын күтүлбөйт. 6-8-октябрга карата аба ырайы
08:40
Кыргызстанда түн ичинде күчү 6 баллга жеткен жер титирөө катталды
08:30
III КМШ оюндары: Эркин күрөш боюнча кыргызстандык балбандар 6 медаль утушту
3-октябрь, жума
17:26
4-октябрда күтүлгөн аба ырайы
17:20
«Газпром Кыргызстан» ишканасы газга төлөмдөрдү өз убагында төлөөнү суранат
17:08
Баткендеги «Төрт-Күл көчмө механикалаштырылган колоннасы» мамлекетке кайтарылды