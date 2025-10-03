12:47
USD 87.45
EUR 102.79
RUB 1.07
Кыргызча

Бишкекте агро өнөр жай көргөзмөсү жана азык-түлүк жарманкеси өтөт

17-19-октябрь аралыгында Бишкек шаарындагы Турдакун Усубалиев аянтында Кыргыз Республикасынын Айыл чарба кызматкерлеринин күнүнө карата «АгроТехЭкспо — 2025» улуттук агроөнөр жай көргөзмөсү жана «Алтын күз» айыл чарба азык-түлүк жарманкеси өтөт. Бул тууралуу Айыл чарба министрлиги билдирди.

Көргөзмөдө заманбап айыл чарба техникалары, кайра иштетүүчү жабдуулар, инновациялык агротехнологиялар, үрөндөр, жер семирткичтер, өсүмдүктү коргоочу каражаттар жана асыл тукум мал жаныбарлары көрсөтүлүп, жарманкеде органикалык таза айыл чарба азык-түлүктөрүнүн бардык түрлөрү арзан сатылат.

Айыл чарба министрлигинин басма сөз кызматы
Фото Айыл чарба министрлигинин басма сөз кызматы. Жарманке
Көргөзмөнүн жүрүшүндө ири өлчөмдө арзандатуулар болот жана өзүңөр каалаган техниканы, жабдууларды жана айыл чарба товарларын сатып алууда жеңилдетилген лизинг кызматын жана насыяларды пайдалана аласыздар.

Министрлик өлкөнүн бардык дыйкандарын жана фермерлерин борбор калаадагы эң ири көргөзмө-жарманкеге катышууга чакырат.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/345859/
Кароо: 101
Басууга
Теги
Бишкекте бош орундар жарманкеси өтүп, анда 5 миңден ашык орундар сунушталды
Бишкекте айыл чарба жарманкеси өтөт
Бишкекте 3-майга чейин айыл чарба жарманкеси өтөт
Бишкекте бош орундардын жарманкеси өттү
Бүгүн Бишкекте бош орундар жарманкеси өтөт
Бишкекте 12-13-апрелде айыл чарба жарманкеси өтөт. Даректери
Бишкекте «Каржы жарманкеси- 2025» өтөт
Бишкекте айыл чарба азыктарынын жарманкеси өтүүдө
Бишкекте социалдык маанидеги товарлардын жарманкеси өтөт
Эртең Бишкекте азык-түлүк жарманкеси өтөт
Эң көп окулган жаңылыктар
Акыйкатчы Алайда майыптыгы бар 3&nbsp;балалуу жалгыз бой энеге жардам берүүгө чакырды Акыйкатчы Алайда майыптыгы бар 3 балалуу жалгыз бой энеге жардам берүүгө чакырды
Шайлоо &minus;2025: БШК добуш берүүгө укуктуу жарандардын санын жарыялады Шайлоо −2025: БШК добуш берүүгө укуктуу жарандардын санын жарыялады
1-октябрдан тарта кур тагынбагандарга автоматтык түрдө айып пул салынат 1-октябрдан тарта кур тагынбагандарга автоматтык түрдө айып пул салынат
УКМК Ак-Талаа районундагы дээрлик 2&nbsp;гектар жер тилкесин мамлекетке кайтарды УКМК Ак-Талаа районундагы дээрлик 2 гектар жер тилкесин мамлекетке кайтарды
3-октябрь, жума
12:32
Жалал-Абаддагы спорт комплексинин курулушуна 60 млн сомдон ашык каражат бөлүндү Жалал-Абаддагы спорт комплексинин курулушуна 60 млн сом...
11:52
Ош облусуна жаңы казы дайындалды
11:35
Бишкекте агро өнөр жай көргөзмөсү жана азык-түлүк жарманкеси өтөт
11:21
Бишкектин Чыңгыз Айтматов проспектисинде аялды унаа сүзүп кетти
11:05
Чыңгыз Эсенгул уулу Кыргызстандын Түркиядагы соода өкүлү болуп дайындалды