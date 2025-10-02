16:21
USD 87.45
EUR 102.76
RUB 1.07
Кыргызча

Бишкекте бош орундар жарманкеси өтүп, анда 5 миңден ашык орундар сунушталды

2025-жылдын 2-октябрында Кыргыз Республикасынын Эмгек, социалдык коргоо жана миграция министрлигинин Калкты иш менен камсыз кылууга көмөктөшүү боюнча Бишкек шаардык башкармалыгы Инновациялык технологиялар жана билим берүү борбору менен биргеликте Бош орундар жана карьера жарманкесин өткөрдү.

Иш-чарага эмгек министринин биринчи орун басары Ализа Солтонбекова катышып, министрлик жумуш издеп жүргөн жарандарды ишке орноштурууга активдүү көмөктөшүп келерин белгиледи.

«2025-жылдын 1-сентябрына карата активдүү иш менен камсыз кылуу чараларынын алкагында (коомдук акы төлөнүүчү иштер, кесиптик окутуу, социалдык контракт) эмгек рыногуна 20 484 жумушсуз жаран тартылды. Иш менен камсыз кылуу кызматынын колдоосу менен 9 798 адам ишке орношту. Мындай жарманкелерди өткөрүү да адамдарга жумуш табууга натыйжалуу ыкма болуп саналат. Бүгүн 100дөн ашуун ишкана 5миңден ашык жумуш орундарын сунуштап жатат. Сиздер түздөн-түз иш берүүчүлөр менен баарлашып, тестирлөөдөн өтүп, адистерден кеңеш ала аласыздар. Ушундай жарманкелер октябрь айында өлкөнүн бардык региондорунда өтөт», — деди ал.

Жарманкеде жарандар борбор калаанын ишканаларынын жумуш орундарын көрүп, кесиптик тестирлөөдөн өтүп жана адистерден консультация ала алышты. Окуучулар жана жогорку окуу жайларынын бүтүрүүчүлөрү үчүн профориентациялык тесттер жана келечектеги кесипти тандоо боюнча консультациялар уюштурулду.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/345735/
Кароо: 127
Басууга
Теги
Бишкекте айыл чарба жарманкеси өтөт
Бишкекте 3-майга чейин айыл чарба жарманкеси өтөт
Бишкекте бош орундардын жарманкеси өттү
Бүгүн Бишкекте бош орундар жарманкеси өтөт
Бишкекте 12-13-апрелде айыл чарба жарманкеси өтөт. Даректери
Бишкекте «Каржы жарманкеси- 2025» өтөт
Бишкекте айыл чарба азыктарынын жарманкеси өтүүдө
Бишкекте социалдык маанидеги товарлардын жарманкеси өтөт
Эртең Бишкекте азык-түлүк жарманкеси өтөт
Бишкекте жаңы жылдык азык-түлүк жарманкеси өтүп жатат
Эң көп окулган жаңылыктар
Акыйкатчы Алайда майыптыгы бар 3&nbsp;балалуу жалгыз бой энеге жардам берүүгө чакырды Акыйкатчы Алайда майыптыгы бар 3 балалуу жалгыз бой энеге жардам берүүгө чакырды
Шайлоо &minus;2025: БШК добуш берүүгө укуктуу жарандардын санын жарыялады Шайлоо −2025: БШК добуш берүүгө укуктуу жарандардын санын жарыялады
1-октябрдан тарта кур тагынбагандарга автоматтык түрдө айып пул салынат 1-октябрдан тарта кур тагынбагандарга автоматтык түрдө айып пул салынат
УКМК Ак-Талаа районундагы дээрлик 2&nbsp;гектар жер тилкесин мамлекетке кайтарды УКМК Ак-Талаа районундагы дээрлик 2 гектар жер тилкесин мамлекетке кайтарды
2-октябрь, бейшемби
16:19
Алайда милиция кызматкерине пара берүүгө аракет кылган жаран кармалды Алайда милиция кызматкерине пара берүүгө аракет кылган...
15:38
Айсулуу Тыныбекова UWW дүйнөлүк рейтингинен чыгарылды
15:01
Эльвира Сурабалдиева депутаттыкка талапкерликке биринчилерден болуп арыз жазды
14:45
Бишкекте бош орундар жарманкеси өтүп, анда 5 миңден ашык орундар сунушталды
14:07
Кыргызстанда алты жетим балага турак жай куруу үчүн жер тилкеси бөлүнүп берилди