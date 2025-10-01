08:59
USD 87.41
EUR 102.75
RUB 1.05
Кыргызча

Быйыл Кыргызстанда төрт соода-логистикалык борбор ачылат

Жыл аягына чейин Кыргызстанда төрт соода-логистикалык борбор ачыла турганын Суу чарба, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жай министрлигинин басма сөз кызматы билдирди.

Сентябрь айына карата өлкөдө 34 соода-логистикалык борбор иштеп жатса, анын бешөө быйыл ишке киргизилген.

Курулуш фазасында кампалар жана кеңселер курулуп, заманбап жабдуулар жана IT системалары орнотулат. Андан кийин товарларды кабыл алуу, сактоо жана жөнөтүү процесстери ишке киргизилип, электрондук документ жүгүртүү жана санариптик кызматтар ишке ашырылууда.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/345519/
Кароо: 37
Басууга
Теги
Кыргызстанда жыл аягына чейин дагы 9 соода-логистикалык борбор курулат
Кунарсыз жайыттарды жакшыртуу үчүн тонналаган чөп үрөндөрү себилет
Ош — Баткен унаа жолунда 26 мыйзамсыз курулуш буздурулду
Ысык-Атада балыктар жапырт өлгөн. Айыл чарба министрлиги себебини атады
Кыргызстандын мал чарбачылыгында орусиялык вакциналардын үлүшү 85 пайызга жетет
Кыргызстан менен Азербайжан айыл чарба тармагындагы кызматташтыкты бекемдейт
2025-жылы 259 тонна сапатсыз мал чарба азыктары аныкталган
Кыргызстан малдын экспортун көбөйтөт
Айыл чарба министрлиги органикалык жер семирткичтерге өтүүнү пландап жатат
Бакыт Төрөбаев жеңилдетилген кредиттик программалар кандай иштээрин айтып берди
Эң көп окулган жаңылыктар
Шайлоо &minus;2025: БШК добуш берүүгө укуктуу жарандардын санын жарыялады Шайлоо −2025: БШК добуш берүүгө укуктуу жарандардын санын жарыялады
Акыйкатчы Алайда майыптыгы бар 3&nbsp;балалуу жалгыз бой энеге жардам берүүгө чакырды Акыйкатчы Алайда майыптыгы бар 3 балалуу жалгыз бой энеге жардам берүүгө чакырды
УКМК Ак-Талаа районундагы дээрлик 2&nbsp;гектар жер тилкесин мамлекетке кайтарды УКМК Ак-Талаа районундагы дээрлик 2 гектар жер тилкесин мамлекетке кайтарды
1-октябрдан тарта кур тагынбагандарга автоматтык түрдө айып пул салынат 1-октябрдан тарта кур тагынбагандарга автоматтык түрдө айып пул салынат
1-октябрь, шаршемби
08:47
Быйыл Кыргызстанда төрт соода-логистикалык борбор ачылат Быйыл Кыргызстанда төрт соода-логистикалык борбор ачыла...
08:30
Бишкекте Алыкул Осмоновдун 110 жылдыгына арналган поэзия фестивалы башталды
08:00
Казакстандын «Кайрат» клубу «Реал Мадридге» 5:0 эсеби менен жеңилип калды
07:29
Кытай өнөр жай роботторун орнотуу боюнча дүйнөлүк лидер болуп калды
00:59
«Шайлоону жеке өзүм көзөмөлдөйм»: Президент Садыр Жапаров элге кайрылуу жасады
30-сентябрь, шейшемби
18:14
1-октябрга карата аба ырайы
17:13
Чүй облусунда кооптуу аймакта курулуп жаткан эс алуу жайы аныкталды
15:38
УКМК пара талап кылып жаткан адвокатты кармады
14:34
Спортчу Айпери Медет кызы дүйнөлүк рейтингде алдыңкы орунду сактап калды
13:13
Чүй облустук музыкалык драма жана сатира театрына жаңы жетекчи келди