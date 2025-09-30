12:34
USD 87.40
EUR 102.47
RUB 1.05
Ооганстанда толугу менен интернет кызматы үзгүлтүккө учурады

Эл аралык NetBlocks интернет-мониторинг кызматы билдиргендей, Ооганстан боюнча интернет кызматы толугу менен үзгүлтүккө учурады.

«Талибан моралдык маанайды чыңдоо үчүн чараларды көрүп жаткандыктан, учурда Ооганстанда интернет толугу менен өчүрүлүп жатат. Эртең менен бир нече түйүндөр үзгүлтүккө учурады. Телефон кызматтары да жабыркап жатат», — деп билдирди уюм.

Эске сала кетсек, сентябрдын башында Жогорку лидер Хайбатулла Ахунзада өлкө боюнча интернетти өчүрүүгө буйрук берген. Бүткүл өлкө боюнча була-оптикалык интернетке жана Wi-Fiга тыюу салуу чечими акыркы болуп саналат жана аны артка кайтарууга болбойт.

Ал мамлекеттик органдар менен дипломатиялык өкүлчүлүктөрдү гана интернетке кирүү үчүн жаңы компания түзүүнү буйруду.

Тыюу «адепсиздиктин алдын алуу» үчүн киргизилгени белгиленди.
30-сентябрь, шейшемби
12:10
12:04
11:25
11:16
11:05
