«Байкуш-4: Кыргызча бизнес» комедиясы жарык көрдү

Режиссер Радик Эшимов менен Белек Тургунов тарткан «Байкуш-4: Кыргызча бизнес» комедиясы бүгүн, 25-сентябрда жарык көрдү.

Тааныш каармандар Эркин, Света жана Кутя акыры өздөрүнүн ойлонбогон жоруктарын артка таштап, тигүү бизнесин ачууну чечишти. Бирок, адаттагыдай эле, баары өз нугуна түштү: микрофинансылык кредитор аларды алдап, чоң сумманы төлөбөсө, үйүн тартып алабыз деп коркутат. Буга жооп кылып, үй-бүлө айласыз кадамга барышат. Алар шылуундун баласын уурдап кетишет.

Режиссерлор: Радик Эшимов, Белек Тургунов.

Жанр: комедия.

Тили: кыргыз.

Актёрлор: Аскат Сулайманов, Гүлжамал Мамытбекова, Айжана Аденова, Дастан Бакытбеков, Абылай Марат уулу.
