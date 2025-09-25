«Байкуш-4: Кыргызча бизнес» комедиясы жарык көрдү

Режиссер Радик Эшимов менен Белек Тургунов тарткан «Байкуш-4: Кыргызча бизнес» комедиясы бүгүн, 25-сентябрда жарык көрдү.
Тааныш каармандар Эркин, Света жана Кутя акыры өздөрүнүн ойлонбогон жоруктарын артка таштап, тигүү бизнесин ачууну чечишти. Бирок, адаттагыдай эле, баары өз нугуна түштү: микрофинансылык кредитор аларды алдап, чоң сумманы төлөбөсө, үйүн тартып алабыз деп коркутат. Буга жооп кылып, үй-бүлө айласыз кадамга барышат. Алар шылуундун баласын уурдап кетишет.
Режиссерлор: Радик Эшимов, Белек Тургунов.
Жанр: комедия.
Тили: кыргыз.
Актёрлор: Аскат Сулайманов, Гүлжамал Мамытбекова, Айжана Аденова, Дастан Бакытбеков, Абылай Марат уулу.