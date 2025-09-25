Грек-рим күрөшү боюнча Улуттук курамасынын машыктыруучулары кызматтан кетти

Кыргызстандын улуттук грек-рим күрөшү боюнча курама командасынын машыктыруучулар штабы команданын дүйнө чемпионатындагы жыйынтыгы сынга алынгандан кийин кызматтан кетти.
Буга чейин күрөш күйөрмандары кыргызстандык спортчулардын оюнуна көңүл толбогондугун белгилешкен. Социалдык тармактарда Күрөш федерациясына жана машыктыруучуларга ар кандай айыптар айтылган. Буга жооп катары Федерация бир коло медаль команда үчүн олуттуу жетишкендик экенин билдирген. Команданын башкы машыктыруучусу Уран Калилов болчу.
Жаңы машыктыруучулардын курамына кимдер кирери жана команданын машыгуусуна кандай өзгөртүүлөр киргизилери азырынча белгисиз.