11:45
USD 87.45
EUR 102.95
RUB 1.05
Кыргызча

Грек-рим күрөшү боюнча Улуттук курамасынын машыктыруучулары кызматтан кетти

Кыргызстандын улуттук грек-рим күрөшү боюнча курама командасынын машыктыруучулар штабы команданын дүйнө чемпионатындагы жыйынтыгы сынга алынгандан кийин кызматтан кетти.

Буга чейин күрөш күйөрмандары кыргызстандык спортчулардын оюнуна көңүл толбогондугун белгилешкен. Социалдык тармактарда Күрөш федерациясына жана машыктыруучуларга ар кандай айыптар айтылган. Буга жооп катары Федерация бир коло медаль команда үчүн олуттуу жетишкендик экенин билдирген. Команданын башкы машыктыруучусу Уран Калилов болчу.

Жаңы машыктыруучулардын курамына кимдер кирери жана команданын машыгуусуна кандай өзгөртүүлөр киргизилери азырынча белгисиз.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/344849/
Кароо: 101
Басууга
Теги
Азия чемпионаты (U-23): Кыргызстандык балбандар жети медалга ээ болушту
Бишкекте грек-рим күрөшү боюнча жаштар арасында Кыргызстандын чемпионаты өтөт
Бишкекте грек-рим күрөшү боюнча Кыргызстан чемпионаты аяктады. Кимдер жеңди?
Грек-рим күрөшү боюнча өлкө чемпионатынын биринчи күнү жыйынтыкталды
Бүгүн Бишкекте күрөш боюнча Кыргызстандын чемпионаты башталат
Балбандар Акматалиев менен Жолдошбеков Орусиядагы турнирде коло медаль утушту
Кыргызстандык балбандар Эл аралык мелдеште 9 медаль жеңди
Дүйнө чемпионаты — U17: Кыргызстандык балбандар күмүш жана коло медаль утту
U-23: Азия чемпионатынын биринчи күнүндө балбандар 7 медаль алтын утту
Айсулуу Тыныбекова Польшадагы рейтингдик мелдеште алтын утту
Эң көп окулган жаңылыктар
Байлыктын башы эне -тил! Мамлекеттик тилге 36&nbsp;жыл Байлыктын башы эне -тил! Мамлекеттик тилге 36 жыл
Баткен облусунда жер титирөө катталды Баткен облусунда жер титирөө катталды
Бишкек &laquo;Интервидение-2025&raquo; сынагында 2-орунду ээлеген Nomad триосун тосуп алды Бишкек «Интервидение-2025» сынагында 2-орунду ээлеген Nomad триосун тосуп алды
Бишкекте жыл башынан бери 18&nbsp;миңге жакын &laquo;акылдуу&raquo; эсептегич орнотулду Бишкекте жыл башынан бери 18 миңге жакын «акылдуу» эсептегич орнотулду
25-сентябрь, бейшемби
11:31
Орусия искусство университеттерине кыргызстандыктар үчүн 30 квота бөлөт Орусия искусство университеттерине кыргызстандыктар үчү...
11:20
«Байкуш-4: Кыргызча бизнес» комедиясы жарык көрдү
10:45
Грек-рим күрөшү боюнча Улуттук курамасынын машыктыруучулары кызматтан кетти
10:24
Бүгүн Кыргызстандын аймагында жер титирөө болду
10:17
БШК «Бир шайлоочу — бир талапкер — бир добуш» деген шайлоо эрежесин эскертет