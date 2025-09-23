08:07
USD 87.45
EUR 102.86
RUB 1.04
Кыргызча

«Алтын топ-2025» сыйлыгын Усман Дембеле жеңип алды

«Пари Сен-Жермен» жана Франция курама командасынын чабуулчусу Усман Дембеле 2025-жылдагы «Алтын топту» жеңип алды. ПСЖнын чабуулчусу 2024/25-жылкы сезонду мыкты өткөрүп, Луис Энрикенин командасынын негизги оюнчусу болуп, командасы Чемпиондор Лигасын, Лига 1ди жана Франция Кубогун утуп алууга жардам берген.

Интернеттен алынды
Фото Интернеттен алынды
Дембеленин француз лигасында киргизген 21 голу (карьерадагы эң мыкты көрсөткүч) добуш берүүнүн чечүүчү фактору болду.

Экинчи орунга «Барселонанын» жана Испания курамасынын вингери Ламин Ямал ээ болду.

Сыйлыкка башка талапкерлердин арасында Рафинья (Барселона), Витинья (ПСЖ), Ашраф Хакими (ПСЖ), Коул Палмер (Челси), Килиан Мбаппе (Реал Мадрид), Нуно Мендес (ПСЖ), Мохамед Салах (Ливерпуль) жана Жанлуиджи Доннарумма (ПСЖ/Манчестер Сити) бар.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/344464/
Кароо: 30
Басууга
Теги
Бүгүн 2025-жылкы «Алтын топ» сыйлыгынын ээси аныкталат
Быйылкы «Алтын топ» сыйлыгынын ээси белгилүү болду
Бүгүн «Алтын топ» сыйлыгынын ээси аныкталат?
Быйылкы «Алтын топ» сыйлыгынын ээси аталды
«Алтын топ» сыйлыгына мыкты талапкерлер аталды
Эң көп окулган жаңылыктар
Бишкектин тургуну көзү ачыкка &laquo;сыйкырдуу кызматы&raquo; үчүн 100 миң доллар берген Бишкектин тургуну көзү ачыкка «сыйкырдуу кызматы» үчүн 100 миң доллар берген
Сот аткаруучу алимент боюнча ишти &laquo;чечүү&raquo; үчүн пара алып жаткан жеринен кармалды Сот аткаруучу алимент боюнча ишти «чечүү» үчүн пара алып жаткан жеринен кармалды
Жалал-Абадда тойдо жалпы мушташ чыгып, 17&nbsp;киши милицияга жеткирилген Жалал-Абадда тойдо жалпы мушташ чыгып, 17 киши милицияга жеткирилген
Бишкекте Нүзүп Аталыктын эстелиги ачылды Бишкекте Нүзүп Аталыктын эстелиги ачылды
23-сентябрь, шейшемби
08:00
«Алтын топ-2025» сыйлыгын Усман Дембеле жеңип алды «Алтын топ-2025» сыйлыгын Усман Дембеле жеңип алды
07:30
Президент Садыр Жапаров иш сапары менен Нью-Йоркко келди
02:28
Байлыктын башы эне -тил! Мамлекеттик тилге 36 жыл
22-сентябрь, дүйшөмбү
17:35
23-сентябрга карата аба ырайы
17:28
Бишкектин Жылуулук электр борбору Казакстандан 200 миң тонна көмүр алат
16:19
Кыргызстан эми 40 кабаттуу үйлөрдү курууга уруксат берди
16:08
Бишкекте жыл башынан бери 18 миңге жакын «акылдуу» эсептегич орнотулду
15:30
Кара-Балтада подряддык уюмдун директору коррупцияга шектелүүдө