Алтын топ −2026: Гарри Кейн рейтингдин сап башына чыкты

Фото Интернеттен алынды

«Goal» аналитикалык абройлуу порталы 2026-жылдагы «Алтын топ» сыйлыгына негизги талапкерлердин рейтингин жарыялады. «Бавария» жана Англия курама командасынын борбордук чабуулчусу Гарри Кейн талапкерлердин тизмесинде алдыңкы орунду ээледи.

Алдыңкы үчтүккө «Реал Мадриддин» Килиан Мбаппе жана «Барселонанын» жаш таланты Ламин Ямал да кирди.

Учурдагы алдыңкы тизме төмөнкүдөй:

1. Гарри Кейн («Бавария»)

2. Килиан Мбаппе («Реал Мадрид»)

3. Ламин Ямал («Барселона»)

4. Майкл Олисе («Бавария»)

5. Луис Диас («Бавария»)

6. Эрлинг Холанн («Манчестер Сити»)

7. Рафинья («Барселона»)

8. Винисиус («Реал»)

9. Деклан Райс («Арсенал»)

10. Витинья («ПСЖ»).

Эске салсак, бул тандоо кокустук эмес — Кейн эң сонун сезон өткөрүп жатат. Ал 40 беттеште 48 гол киргизип, беш голдук пас берген.
