Бүгүн 2025-жылкы «Алтын топ» сыйлыгынын ээси аныкталат

Бүгүн, 22-сентябрдан 23-сентябрга караган түнү Париждеги «Шатль» театрында 69-жолу «Алтын топ» сыйлыгын тапшыруу аземи өтөт.

Иш-чара Борбордук Европа убактысы боюнча саат 20:00дө, Кыргызстан убактысы боюнча 12:00дө башталат.

France Football жана L’Équipe клубдарынын ээлери УЕФА менен биргелешкен салтанатта эң мыкты эркек жана аял футболчуларга, мыкты машыктыруучуларга, мыкты жаш оюнчуларга, мыкты дарбазачыларга, мыкты бомбардирлерге, мыкты клубдарга сыйлыктар жана Сократ гуманитардык сыйлыгы тапшырылат.

Эске салсак, 2025-жылдагы «Алтын топ» сыйлыгын алуу үчүн негизги фавориттер Пари Сен-Жермендин чабуулчусу Усман Дембеле жана «Барселонанын» лидерлери Рафинья менен Ламин Ямал аталып келген.
22-сентябрь, дүйшөмбү
