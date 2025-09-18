«Кара кызыл сары» тасмасы «Оскар» сыйлыгы үчүн ат салышат

Жыл сайын дүйнө өлкөлөрү өздөрүнүн улуттук кинематографиясынын маданий жана көркөм мурасын чагылдырган бир тасманы «Эл аралык мыкты тасма» номинациясына көрсөтүшөт. 1956-жылы түзүлгөн бул категория дүйнөлүк киноиндустриядагы эң абройлуу жана атаандаштыкка жөндөмдүү категориялардын бири болуп эсептелет.
Ал эми 96-Оскар сыйлыгын тапшыруу аземи 2026-жылдын 8-мартында АКШнын Лос-Анжелес шаарында өтөт.
Белгилей кетсек, 21-июнда Шанхай эл аралык кинофестивалынын негизги программасында «Кара. Кызыл. Сары.» тасмасы баш байгени жеңип алган.
Тасманын чыгармачылык тобу:
— Сценарийин жазган: Топчугүл Шайдуллаева, Актан Арым Кубат;
— Оператору: Талант Акынбеков;
— Койгон: Орозбай Абсаттаров;
— Үн режиссеру: Марс Түгелов;
— Редактору: Евгений Крохмаленко;
— Композитору: Баласагын Мусаев;
— Башкы ролдордо: Наргиза Маматкулова, Айгүл Бусурманкулова, Мирлан Абдыкалыков.