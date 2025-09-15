16:25
USD 87.45
EUR 102.47
RUB 1.03
Кыргызча

Бишкекте ханзаада Ага Хан V менен кызматташуунун жаңы долбоорлору талкууланды

Борбор калаадагы «Ынтымак Ордо» комплексинде Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев менен өлкөгө иш сапары менен келген ханзаада Рахим Ага Хан Vнын жолугушуусу болду.

Жолугушуунун жүрүшүндө тараптар эки тараптуу кызматташуунун кеңири чөйрөсүн, анын ичинде билим берүү, саламаттыкты сактоо, туризм жана социалдык өнүктүрүү тармагындагы маселелерди талкуулашты. Адылбек Касымалиев ханзаада Рахим Ага Хан Vди жылуу кабыл алып, ага өлкө президенти Садыр Жапаровдун атынан салам айтты.

Министрлер кабинетинин төрагасы Ага Хан өнүктүрүү уюмунун Кыргызстандын социалдык-экономикалык өнүгүүсүндөгү зор ролун, өзгөчө анын экономиканын түрдүү тармактарында жана социалдык чөйрөдө маанилүү долбоорлорду ишке ашырууга кошкон салымын белгиледи.

Минкаб төрагасы ошондой эле Нарын шаарындагы Борбор Азия университетинин ишмердүүлүгүнө токтолду, анын айтымында, ал Кыргызстандын жана бүткүл региондун жаштарына сапаттуу билим алуу үчүн мыкты мүмкүнчүлүктөрдү түзүүдө. Борбор Азия университетинин өлкөнүн алыскы тоолуу аймактарынын өнүгүшүнө салым кошуп, Нарын облусунун социалдык-экономикалык тармагына тийгизген оң таасири белгиленди.

Өз кезегинде Ханзаада Рахим Ага Хан V жылуу кабыл алгандыгы үчүн ыраазычылык билдирип, Кыргыз Республикасы менен жемиштүү кызматташууну улантууга кызыкдар экенин билдирди.

Андан соң архитектура боюнча Ага Хан сыйлыгына арналган жаңы почта маркасын мөөр басуу аземи болду.

Жолугушуунун соңунда тараптар Кыргызстан менен Уюмдун кызматташтыгына канааттангандыгын билдиришип, мындан ары ар кандай багыттар боюнча өнөктөштүктү бекемдөөгө жана кеңейтүүгө даяр экендиктерин ырасташты.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/343559/
Кароо: 131
Басууга
Теги
Кыргызстандын Юстиция министрлигине 25 жаңы кызматтык унаа тапшырылды
Бир катар мамлекеттик органдарга кызматтык унаалардын ачкычтары тапшырылды
Адылбек Касымалиев: «Кыргызстан ЕАЭБде экономикалык өсүштү көрсөтүүдө»
Михаил Мишустин Евразиялык кеңештин жыйынына катышуу үчүн Чолпон-Атага келди
Эдил Байсалов Билим берүү, илим министринин орун басарларын тааныштырды
Адылбек Касымалиев куткаруучуларды кесиптик майрамы менен куттуктады
Министрлер кабинети 2025-жылга инвестициялык долбоорлордун санын 134кө көбөйттү
Адылбек Касымалиев Британиянын мурдагы премьер-министри Тони Блэр менен жолукту
Адылбек Касымалиев Кытайдын Мамлекеттик кеңешинин премьери менен жолукту
Министрлер кабинети пенсиялык топтоолорду башкаруу эрежелерин өзгөрттү
Эң көп окулган жаңылыктар
Алайда Алымбек датканын 225 жылдык мааракеси өтөт Алайда Алымбек датканын 225 жылдык мааракеси өтөт
Алай районунда Европаны суктандырган шырдактар ​ көрсөтүлдү Алай районунда Европаны суктандырган шырдактар ​ көрсөтүлдү
Кыргыздын &laquo;Байбиче&raquo; комедиясы көрсөтүүгө чыкты Кыргыздын «Байбиче» комедиясы көрсөтүүгө чыкты
Кыргызстанда Өзөктүк медицина борбору түзүлөт Кыргызстанда Өзөктүк медицина борбору түзүлөт
15-сентябрь, дүйшөмбү
15:41
Бир шайлоочу — бир талапкер. БШК түшүндүрүү иштерин күчөтүүдө Бир шайлоочу — бир талапкер. БШК түшүндүрүү иштерин күч...
15:21
Кыргызстандык жиу-житсучулар Борбор Азия оюндарында 15 медаль утуп алышты
14:48
Бишкекте ханзаада Ага Хан V менен кызматташуунун жаңы долбоорлору талкууланды
14:37
Бишкекте таңсыктыкты жоюу үчүн 77 мектеп курулушу керек
13:06
Кыргызстандын ИДПсынын көлөмү сегиз айда 1 триллион сомдон ашты