Кыргыздын «Байбиче» комедиясы көрсөтүүгө чыкты

Бүгүн режиссёр Өмүрбек Нурдиновдун «Байбиче» кыргыз комедиясы көрсөтүүгө чыкты.

35 жаштагы Айдар ата-энесинин каршылыгына карабай өзүнөн 20 жаш улуу мугалимине үйлөнөт. Бирок алардын үй-бүлөлүк ыргагы күйөөсү 20 жыл мурун чет өлкөгө акча табуу үчүн кеткен бойдон кайтып келгенде бузулат. Көрсө, ал ушунча убакыт түрмөдө отуруп, эми аялын кайтарып алгысы келет экен.

Режиссер: Өмүрбек Нурдинов.

Жанр: комедия.

Тили: кыргыз.

Актёрлор: Шаиргүл Касмалиева, Садык Нышанбай уулу, Жээнбек Моңошов, Гүлмира Турсунбаева.
