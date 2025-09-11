Кыргыздын «Байбиче» комедиясы көрсөтүүгө чыкты

Бүгүн режиссёр Өмүрбек Нурдиновдун «Байбиче» кыргыз комедиясы көрсөтүүгө чыкты.
35 жаштагы Айдар ата-энесинин каршылыгына карабай өзүнөн 20 жаш улуу мугалимине үйлөнөт. Бирок алардын үй-бүлөлүк ыргагы күйөөсү 20 жыл мурун чет өлкөгө акча табуу үчүн кеткен бойдон кайтып келгенде бузулат. Көрсө, ал ушунча убакыт түрмөдө отуруп, эми аялын кайтарып алгысы келет экен.
Режиссер: Өмүрбек Нурдинов.
Жанр: комедия.
Тили: кыргыз.
Актёрлор: Шаиргүл Касмалиева, Садык Нышанбай уулу, Жээнбек Моңошов, Гүлмира Турсунбаева.