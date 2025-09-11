09:55
USD 87.45
EUR 102.31
RUB 1.04
Кыргызча

Бүгүн Бишкектин айрым турак жайларына ысык суу берилбейт

Бүгүн, 11-сентябрда Бишкек шаарынын жылуулук тармактарында иштер жүргүзүлүп, ага байланыштуу ысык суу берүү убактылуу токтотулат. Бул тууралуу «Бишкекжылуулуктармагы» муниципалдык ишканасынан билдиришти.

Саат 09:00дөн 18:00гө чейин төмөнкү даректерде суу болбойт:

Гоголь көчөсү — 114, 116, 116/1, 116/2, 179, 191;

Фрунзе көчөсү — 428б, 423, 425;

И.Жумабек көчөсү — 79/164;

Семашко көчөсү — 5, 7, 9.

Саат 09:00дөн 16:00гө чейин башка көчөлөрдө өчүрүүлөр күтүлөт:

Д.Шопоков көчөсү — 119;

С.Ибраимов көчөсү — 108а, 108б, 181, 146а, 146;

Чүй проспектиси — 151;

А.Огонбаев көчөсү — 222;

Ю. Абдахманов көчөсү — 199;

И.Үсөнбаев көчөсү — 140;

Кузнечная крепость көчөсү — 487 (No 2 мончо).

«Бишкекжылуулуктармагы» муниципалдык ишканасы убактылуу ыңгайсыздык үчүн кечирим сурап, тургундардан түшүнүү менен мамиле кылуусун өтүндү.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/343041/
Кароо: 109
Басууга
Теги
Бишкектин батыш тарабында ысык суунун температурасы төмөндөшү мүмкүн
Бишкекте ысык суу качан өчүрүлөрү белгилүү болду
Бишкекте 16-майдан тарта ысык суу өчүрүлөт
Орто-Сай айылында беш күнгө ысык суу өчүрүлдү
Бишкектин айрым жерлеринде ысык суу өчүрүлөт
Эң көп окулган жаңылыктар
Кыргыз тили, Манас, ЖРТ: Кыргызстандын 7&nbsp;дубанынын тилчилери бийликке кайрылды Кыргыз тили, Манас, ЖРТ: Кыргызстандын 7 дубанынын тилчилери бийликке кайрылды
Айыл Банктын &laquo;Мекендеш&raquo; ипотекалык кызматы менен эмгек мигранттары үйлүү болууда Айыл Банктын «Мекендеш» ипотекалык кызматы менен эмгек мигранттары үйлүү болууда
Мыйзамсыз аңчылыкты токтоткула! Президент тор салган браконьерлерге кайрылды Мыйзамсыз аңчылыкты токтоткула! Президент тор салган браконьерлерге кайрылды
Быйыл 91&nbsp;миң 188 наристеге &laquo;Балага сүйүнчү&raquo; жөлөк пулу берилди Быйыл 91 миң 188 наристеге «Балага сүйүнчү» жөлөк пулу берилди
11-сентябрь, бейшемби
09:40
Бүгүнкү доллардын курсу Бүгүнкү доллардын курсу
09:22
Алайда Алымбек датканын 225 жылдык мааракеси өтөт
09:07
Бүгүн Бишкекте ТМУга мүчө өлкөлөрдүн Азирети Муфтийлеринин VI жыйыны башталат
09:00
Бишкекте бир аз суук болот. 11-14-сентябрга карата аба ырайы
08:40
Бүгүн Бишкектин айрым турак жайларына ысык суу берилбейт
10-сентябрь, шаршемби
17:05
11-сентябрга карата аба ырайы
16:30
Кыргызстанда дары-дармектерге рецепт жазуунун жаңы тартиби киргизилди
16:05
Ош шаарында унаа токтоочу жайы жок кафелер жарыксыз, суусуз калат