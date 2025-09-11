Бүгүн Бишкектин айрым турак жайларына ысык суу берилбейт

Бүгүн, 11-сентябрда Бишкек шаарынын жылуулук тармактарында иштер жүргүзүлүп, ага байланыштуу ысык суу берүү убактылуу токтотулат. Бул тууралуу «Бишкекжылуулуктармагы» муниципалдык ишканасынан билдиришти.
Саат 09:00дөн 18:00гө чейин төмөнкү даректерде суу болбойт:
Гоголь көчөсү — 114, 116, 116/1, 116/2, 179, 191;
Фрунзе көчөсү — 428б, 423, 425;
И.Жумабек көчөсү — 79/164;
Семашко көчөсү — 5, 7, 9.
Саат 09:00дөн 16:00гө чейин башка көчөлөрдө өчүрүүлөр күтүлөт:
Д.Шопоков көчөсү — 119;
С.Ибраимов көчөсү — 108а, 108б, 181, 146а, 146;
Чүй проспектиси — 151;
А.Огонбаев көчөсү — 222;
Ю. Абдахманов көчөсү — 199;
И.Үсөнбаев көчөсү — 140;
Кузнечная крепость көчөсү — 487 (No 2 мончо).
«Бишкекжылуулуктармагы» муниципалдык ишканасы убактылуу ыңгайсыздык үчүн кечирим сурап, тургундардан түшүнүү менен мамиле кылуусун өтүндү.