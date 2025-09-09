Бишкекте эми топографиялык изилдөөгө арызды онлайн тапшыра аласыз

Бишкек шаардык шаар куруу жана архитектура башкы башкармалыгы Архитектура, курулуш жана турак жай-коммуналдык чарба министрлиги менен биргеликте топографиялык сүрөткө онлайн режиминде арыз берүүгө мүмкүндүк берген жаңы кызматты ишке киргизди.
Белгиленгендей, азыр системага катталып, керектүү документтерди PDF форматында жүктөп, аралыктан арыз тапшыруу жетиштүү. Карап чыгуудан кийин колдонуучу натыйжаны электрондук түрдө алат.
Бул кызматты көрсөтүү кызматы учурда тесттик режимде иштеп жатат. Ал салттуу форматта документтерди тапшырганда да жеткиликтүү.
Кызматка кирүү үчүн арыз берүүчүгө электрондук цифралык кол коюу керек. Сиз жеке кабинетиңизге катталуу жана QR кодду басуу аркылуу техникалык колдоо аркылуу каттоо боюнча кеңеш ала аласыз.