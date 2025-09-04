13:30
USD 87.44
EUR 101.92
RUB 1.08
Кыргызча

Кыргызстандын Юстиция министрлигине 25 жаңы кызматтык унаа тапшырылды

Министрлер кабинети
Фото Министрлер кабинети. КР Юстиция министрлигине 25 жаңы кызматтык унаа тапшырылды

Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигине 25 жаңы кызматтык унаа тапшырылды. Бул тууралуу министрлер кабинетинин басма сөз кызматы билдирди.

Маалыматка ылайык, унаалардын ачкычын Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев тапшырды.

Адылбек Касымалиев өз сөзүндө мыйзамдуулукту жана мыйзамдуулукту чыңдоодо юристтердин негизги ролун белгилеп, заманбап рынок экономикасында мыйзамдар жана келишимдер өнүгүүнүн маанилүү фактору экенин белгиледи. Ал өлкөнүн кызыкчылыгын коргогон кыргызстандык юристтер менен сыймыктанарын билдирди.

Министрлер кабинетинин төрагасы мыйзамдарды системалаштыруу жана жаңылоо, мамлекеттик процесстерди санариптик трансформациялоо жана бюрократиялык тоскоолдуктарды кыскартуу боюнча Юстиция министрлигинин жигердүү позициясын жогору баалады. Айрыкча электрондук нотариустарды, электрондук апостиль коюуну, юридикалык жактарды онлайн каттоону жана электрондук көзөмөлдү ишке киргизүү мамлекеттик кызматтарды ачык-айкын, жеткиликтүү жана жарандар үчүн ыңгайлуу кылганы тууралуу айтылды.

Сыйлык тапшыруу аземинин жыйынтыгында юстиция министри Аяз Баетов Адылбек Касымалиевге ведомствонун учурдагы ишмердүүлүгү жана мамлекеттик системаны дебюрократизациялоонун алкагындагы иштер тууралуу маалымат берди. Процедураларды жөнөкөйлөтүү жана административдик талаптарды азайтуу экономиканын өсүшүнө жана жарандардын жашоо шарттарынын жакшырышына шарт түзөөрү белгиленди.

Соңунда Адылбек Касымалиев министрликтин кызматкерлерин автопарктын жаңыланышы менен куттуктап, ведомствонун ишинин натыйжалуулугун жогорулатуу үчүн жаңы унаалар максаттуу пайдаланыларына ишенимин билдирди.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/342203/
Кароо: 58
Басууга
Теги
Бир катар мамлекеттик органдарга кызматтык унаалардын ачкычтары тапшырылды
Адылбек Касымалиев: «Кыргызстан ЕАЭБде экономикалык өсүштү көрсөтүүдө»
Михаил Мишустин Евразиялык кеңештин жыйынына катышуу үчүн Чолпон-Атага келди
Эдил Байсалов Билим берүү, илим министринин орун басарларын тааныштырды
Адылбек Касымалиев куткаруучуларды кесиптик майрамы менен куттуктады
Министрлер кабинети 2025-жылга инвестициялык долбоорлордун санын 134кө көбөйттү
Адылбек Касымалиев Британиянын мурдагы премьер-министри Тони Блэр менен жолукту
Адылбек Касымалиев Кытайдын Мамлекеттик кеңешинин премьери менен жолукту
Министрлер кабинети пенсиялык топтоолорду башкаруу эрежелерин өзгөрттү
Адылбек Касымалиев Кытайга иш сапары менен келди
Эң көп окулган жаңылыктар
24.kg кыргызстандыктарды Эгемендүүлүк күнү менен куттуктайт. 24.kg кыргызстандыктарды Эгемендүүлүк күнү менен куттуктайт.
Сүрөттөр сүйлөйт: Эгемендүүлүктүн 34&nbsp;жылдыгын Жалал-Абад кандай белгиледи? Сүрөттөр сүйлөйт: Эгемендүүлүктүн 34 жылдыгын Жалал-Абад кандай белгиледи?
Эгемендүүлүктүн 34&nbsp;жылдыгы. Кыргызстан куттуктоолорду кабыл алууда Эгемендүүлүктүн 34 жылдыгы. Кыргызстан куттуктоолорду кабыл алууда
Садыр Жапаров Кытай Эл&nbsp;Республикасынын төрагасы Си&nbsp;Цзиньпин менен жолугушту Садыр Жапаров Кытай Эл Республикасынын төрагасы Си Цзиньпин менен жолугушту
4-сентябрь, бейшемби
13:19
Кыргызстанда кара металлдын сыныктарын ташып чыгууга убактылуу тыюу салынды Кыргызстанда кара металлдын сыныктарын ташып чыгууга уб...
13:10
Кыргызстандын Юстиция министрлигине 25 жаңы кызматтык унаа тапшырылды
12:47
Кыргызстандын Казакстандагы элчилиги жаңы имаратка көчтү
12:32
Бишкектин Ленин районунун салык кызматкерлери пара алып жаткан жеринен кармалды
11:46
Жалал-Абад облусундагы айыл чарба жерлери мамлекетке кайтарылды