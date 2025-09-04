Кыргызстандын Юстиция министрлигине 25 жаңы кызматтык унаа тапшырылды

Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигине 25 жаңы кызматтык унаа тапшырылды. Бул тууралуу министрлер кабинетинин басма сөз кызматы билдирди.
Маалыматка ылайык, унаалардын ачкычын Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев тапшырды.
Адылбек Касымалиев өз сөзүндө мыйзамдуулукту жана мыйзамдуулукту чыңдоодо юристтердин негизги ролун белгилеп, заманбап рынок экономикасында мыйзамдар жана келишимдер өнүгүүнүн маанилүү фактору экенин белгиледи. Ал өлкөнүн кызыкчылыгын коргогон кыргызстандык юристтер менен сыймыктанарын билдирди.
Министрлер кабинетинин төрагасы мыйзамдарды системалаштыруу жана жаңылоо, мамлекеттик процесстерди санариптик трансформациялоо жана бюрократиялык тоскоолдуктарды кыскартуу боюнча Юстиция министрлигинин жигердүү позициясын жогору баалады. Айрыкча электрондук нотариустарды, электрондук апостиль коюуну, юридикалык жактарды онлайн каттоону жана электрондук көзөмөлдү ишке киргизүү мамлекеттик кызматтарды ачык-айкын, жеткиликтүү жана жарандар үчүн ыңгайлуу кылганы тууралуу айтылды.
Соңунда Адылбек Касымалиев министрликтин кызматкерлерин автопарктын жаңыланышы менен куттуктап, ведомствонун ишинин натыйжалуулугун жогорулатуу үчүн жаңы унаалар максаттуу пайдаланыларына ишенимин билдирди.