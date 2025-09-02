15:08
Кыргызча

Жалал-Абадда бир тоннадай мыйзамсыз алкоголдук ичимдик өндүрүлгөн

Мамлекеттик салык кызматынын кызматкерлери Жалал-Абад шаарында өткөн рейддин жүрүшүндө алкоголдук продукция (самогон) өндүргөн объект аныкталды.

Ведомствонун басма сөз кызматы билдиргендей, ай сайын 1 тоннадан ашык самогон өндүрүлгөн.

«Текшерүүнүн жыйынтыгында 29 баррель, 5200 литрге жакын алкоголдук ичимдиктерди өндүрүү жана андан ары сатуу үчүн табылган», — деп билдирди Мамлекеттик салык кызматы.

Жеринде чара көрүү үчүн укук коргоо органдарынын кызматкерлери чакырылып, тиешелүү процессуалдык иш-аракеттер жүргүзүлдү. Объектке шаардык ички иштер бөлүмүнүн кызматкерлери тарабынан мөөр басылды.

Салык кызматы уруксат документтери жок алкоголдук продукцияны өндүрүү, сатуу мыйзамды одоно бузуу болуп саналарын жана аракеттеги мыйзам талаптарына ылайык жоопкерчиликке тартыларын эскертет.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/341890/
