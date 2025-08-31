10:37
USD 87.39
EUR 102.05
RUB 1.09
Кыргызча

ШКУнун саммити. Президент Садыр Жапаров иш сапары менен Кытайга келди

Кыргыз Республикасынын Президенти Садыр Жапаров бүгүн, 31-августта, Кытай Эл Республикасынын Төрагасы Си Цзиньпиндин чакыруусу боюнча Тяньцзинь шаарына иш сапары менен келди.

Мамлекет башчысынын учагы «Биньхай» эл аралык аэропортуна конду.

Аэропортто мамлекеттик туулар илинип, килем төшөлүп, ардактуу кароол тизилген.

Президент Садыр Жапаровду Кытай Эл Республикасынын илим жана техника министри Инь Хэчжун жана башка расмий адамдар тосуп алышты.

Эскерте кетсек, Мамлекет башчысы сапарынын алкагында Шанхай кызматташтык уюмунун мамлекет башчыларынын кеңешинин кезектеги жыйынына, ошондой эле Экинчи дүйнөлүк согуштагы Жеңиштин 80 жылдыгына арналган салтанаттуу иш-чараларга катышат. Ошондой эле Кытай Эл Республикасынын Төрагасы Си Цзиньпин менен жолугушуусу болот.
