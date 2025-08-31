ШКУнун саммити. Президент Садыр Жапаров иш сапары менен Кытайга келди

Кыргыз Республикасынын Президенти Садыр Жапаров бүгүн, 31-августта, Кытай Эл Республикасынын Төрагасы Си Цзиньпиндин чакыруусу боюнча Тяньцзинь шаарына иш сапары менен келди.
Аэропортто мамлекеттик туулар илинип, килем төшөлүп, ардактуу кароол тизилген.
Президент Садыр Жапаровду Кытай Эл Республикасынын илим жана техника министри Инь Хэчжун жана башка расмий адамдар тосуп алышты.
Эскерте кетсек, Мамлекет башчысы сапарынын алкагында Шанхай кызматташтык уюмунун мамлекет башчыларынын кеңешинин кезектеги жыйынына, ошондой эле Экинчи дүйнөлүк согуштагы Жеңиштин 80 жылдыгына арналган салтанаттуу иш-чараларга катышат. Ошондой эле Кытай Эл Республикасынын Төрагасы Си Цзиньпин менен жолугушуусу болот.