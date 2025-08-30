Эгемендүүлүк майрамынан кийин Садыр Жапаров ШКУ саммитке катышууга Кытайга барат

Президент Садыр Жапаров Кытай Эл Республикасынын төрагасы Си Цзиньпиндин чакыруусу боюнча 31-августтан 3-сентябрга чейин Кытайга иш сапары менен барат. Бул тууралуу президенттин администрациясынын тышкы саясат бөлүмүнүн башчысы Сагынбек Абдумуталип билдирди.
«Сапардын алкагында Садыр Жапаров Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө- мамлекеттердин башчыларынын кеңешинин кезектеги жыйынына катышат.
ШКУга мүчө мамлекеттердин лидерлери уюмдун алкагындагы көп тараптуу кызматташтыктын маанилүү маселелерин, ошондой эле аймактык жана эл аралык саясат маселелерин талкуулашат.
Тяньцзин саммитинин жыйынтыгында уюмга төрагалык Кыргызстанга өтөт, буга байланыштуу мамлекет башчысы саммитте биздин өлкөнүн Шанхай кызматташтык уюмундагы алдыдагы төрагалыгынын артыкчылыктарын тааныштырат.
Жогорку деңгээлдеги жолугушуулардын жыйынтыгында Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттердин башчыларынын кеңешинин Тяньцзин декларациясына кол коюлат.
Ошондой эле ШКУга мүчө мамлекеттердин саясий, экономикалык, энергетикалык жана башка тармактардагы өз ара аракеттенүүсүн бекемдөөгөбагытталган макулдашууларга жана документтерге кол коюу пландаштырылууда.
Кытайга болгон иш сапарынын алкагында президент Садыр Жапаров Экинчи дүйнөлүк согуштагы Жеңиштин 80 жылдыгына карата салтанаттуу иш-чараларга катышат. Ошондой эле Кытай Эл Республикасынын төрагасы Си Цзиньпин менен жолугушуу болот», — деп белгиледи Сагынбек Абдумуталип.