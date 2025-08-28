Бир убакта эки кыргыз комедиясы көрсөтүүгө чыгууда

Бишкекте эки кыргыз комедиясы: Самат Эркинбековдун «Агатай» жана Эрбол Тойгонбаевдин «Кудай сактасын» көрсөтүүгө чыгууда.
Атай шайыр айлакер, бүгүнкү күн менен жашаган бейкапар шылуун. Күндөрдүн биринде ал айылдын биринде ызы-чуулуу кече уюштуруп, жөн гана тамеки тартып көрөт. Бир-эки тарткандан кийин Атай эси ооп, ойгонгондо 18-кылымга туш келет. Атай кландардын ортосундагы согуш менен аякташы мүмкүн болгон окуялардын чынжырына кирет.
Режиссер: Самат Эркинбеков.
Жанр: комедия.
Тили: кыргыз.
Актёрлор: Самат Эркинбеков, Арууке Абдыкалыкова.
Батыл каракчылыктан кийин Жумабек менен Рамазан начальнигин алдап, акчасын алып качып кетүүнү чечишет. Куугунтуктан качып, алар айылдагы мечитке жашынып калышат. Мечитке аларды көптөн күткөн устаздар катары жаңылыш кабыл алышат. Дин кызматчысы болуп көрүнгөн баатырлар уурдалган буюмдарын сактап калууга аракет кылып, байкалбай калышат. Бирок, акырындык менен динге кирип, жергиликтүү тургундарга жардам берип, алар күтүлбөгөн жерден жашоонун маңызын табышат.
Режиссер: Эрбол Тойгонбаев.
Жанр: үй-бүлөлүк комедия.
Тили: кыргыз (орусча субтитрлер).
Актёрлор: Атай Өмүрбеков, Улан Эсенакунов, Жаныш Майр, Анара Таалайбек, Алмаз Сейитканов, Адыл Болорбек уулу.