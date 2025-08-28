10:22
«Өз ара аракеттенүү-2025»: Кыргыз аскерлери ЖККУнун машыгууларына жөнөп кетти

Кыргызстандык аскерлер ЖККУнун «Өз ара аракеттенүү-2025» машыгууларына катышуу үчүн Беларуска жөнөп кетти.

Жамааттык коопсуздук келишим уюмунун басма сөз кызматы билдиргендей, 29-августка чейин ЖККУнун Жамааттык ыкчам аракеттенүүчү күчтөрү менен биргелешкен «Өз ара аракеттенүү-2025» машыгууларынын, «Издөө-2025» жана «Эшелон-2025» атайын машыгууларынын катышуучулары Беларусь Республикасында кайрадан топтолот.

Машыгуу аймактарына планга ылайык Казакстан, Кыргызстан, Орусия жана Тажикстандан аскер контингенттери жөнөтүлүүдө.

ЖККУнун басма сөз кызматы
Фото ЖККУнун басма сөз кызматы. Беларуста ЖККУнун “Өз ара аракеттенүү-2025” аскердик машыгуулары өтөт

«Лосвидо» жана «Лепельский» полигондорунда 31-августтан 6-сентябрга чейин ЖККУнун жамааттык күчтөрүнүн ар кандай компоненттерин даярдоону айкалыштырган машыгуулар өтөт.

Белгилегендей «Өз ара аракеттенүү-2025» ЖККУга мүчө-мамлекеттин аймагындагы кризистик кырдаалды жөнгө салууга катышуу боюнча биргелешкен операцияны даярдоону жана өткөрүүнү практикалоого багытталган;

«Издөө-2025» атайын машыгуусу ЖККУнун ЖККУнун кызыкчылыгында чалгындоону уюштурууну жана жүргүзүүнү практикалайт;

«Эшелон-2025» атайын машыгуусу материалдык-техникалык камсыздоону уюштурууну практикалоону карайт.

2025-жылдагы машыгуулардын өзгөчөлүгү, аларды өткөрүү пландары Беларусь Республикасы менен Россия Федерациясынын Куралдуу күчтөрүнүн «Батыш-2025» биргелешкен стратегиялык машыгуусунун планы менен тыгыз байланышта.
