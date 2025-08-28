«Өз ара аракеттенүү-2025»: Кыргыз аскерлери ЖККУнун машыгууларына жөнөп кетти

Кыргызстандык аскерлер ЖККУнун «Өз ара аракеттенүү-2025» машыгууларына катышуу үчүн Беларуска жөнөп кетти.
Жамааттык коопсуздук келишим уюмунун басма сөз кызматы билдиргендей, 29-августка чейин ЖККУнун Жамааттык ыкчам аракеттенүүчү күчтөрү менен биргелешкен «Өз ара аракеттенүү-2025» машыгууларынын, «Издөө-2025» жана «Эшелон-2025» атайын машыгууларынын катышуучулары Беларусь Республикасында кайрадан топтолот.
Машыгуу аймактарына планга ылайык Казакстан, Кыргызстан, Орусия жана Тажикстандан аскер контингенттери жөнөтүлүүдө.
«Лосвидо» жана «Лепельский» полигондорунда 31-августтан 6-сентябрга чейин ЖККУнун жамааттык күчтөрүнүн ар кандай компоненттерин даярдоону айкалыштырган машыгуулар өтөт.
Белгилегендей «Өз ара аракеттенүү-2025» ЖККУга мүчө-мамлекеттин аймагындагы кризистик кырдаалды жөнгө салууга катышуу боюнча биргелешкен операцияны даярдоону жана өткөрүүнү практикалоого багытталган;
«Издөө-2025» атайын машыгуусу ЖККУнун ЖККУнун кызыкчылыгында чалгындоону уюштурууну жана жүргүзүүнү практикалайт;
«Эшелон-2025» атайын машыгуусу материалдык-техникалык камсыздоону уюштурууну практикалоону карайт.
2025-жылдагы машыгуулардын өзгөчөлүгү, аларды өткөрүү пландары Беларусь Республикасы менен Россия Федерациясынын Куралдуу күчтөрүнүн «Батыш-2025» биргелешкен стратегиялык машыгуусунун планы менен тыгыз байланышта.