Кыймылсыз мүлк салыгын төлөө мөөнөтү 1-сентябрда аяктайт

Мамлекеттик салык кызматы кыймылсыз мүлк салыгын төлөө мөөнөтү 2025-жылдын 1-сентябрында аяктарын билдирди.

Ведомствонун маалыматы боюнча, 2025-жылдын январь-август айларында турак жайларга жана жайларга салыктан түшкөн киреше 19,4 млн сомду түздү. Коңшу, чарбалык жана бакча жер тилкелерине салыктан бюджетке 12,5 миллион сом түшкөн.

Эске салсак, жарандар өздөрүнүн электрондук кабинеттерин текшерип, эсептелген сумма менен таанышып, 1-сентябрга чейин төмөнкү салыктарды төлөшү керек:

— турак үйлөргө, батирлерге салык (ишкердик иш үчүн пайдаланылбаган);

— үй жанындагы, короо-жай жанындагы жана бак-чарба жер участокторуна салык.

2025-жылы төлөнө турган салыктын суммасы жөнүндө маалымат салык төлөөчүнүн кабинетине жиберилди. Салыкты төлөө төлөм кодун же QR-кодун түзүү жолу менен жүргүзүлөт.

Салык өз убагында төлөнбөсө, ар бир кечиктирилген күн үчүн 0,09% өлчөмүндө айып салынат.

Мүлк салыгы, аны төлөө тартиби жана берилген жеңилдиктер жөнүндө толук маалыматты жергиликтүү салык органдарынан, ошондой эле 116 номеринен же www.sti.gov.kg сайтынан алууга болот.
