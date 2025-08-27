Тяньцзинь күтүп жатат. Кыргызстан ШКУнун саммитине катышууга даярданууда

31-августтан 1-сентябрга чейин Кытайдын Тяньцзинь шаарында Евразиянын дипломатиялык календарындагы маанилүү окуя болгон Шанхай Кызматташтык Уюмунун (ШКУ) саммити өтөт. Бул тууралуу ISD аналитикалык каналы билдирди.
Маалыматка ылайык, иш-чарага рекорддук сандагы катышуучулар: 20дан ашык мамлекет башчылары, ошондой эле эл аралык уюмдардын өкүлдөрү катышат.
Тяньцзинге катышуучу өлкөлөрдүн гана эмес, башка көптөгөн мамлекеттердин лидерлери келет. Чакырылгандардын арасында Казакстан, Россия, Беларусь, Кыргызстан, Тажикстан, Өзбекстан, Иран, Түркия, Монголия, Азербайжан жана Түркмөнстандын президенттери, ошондой эле Индия, Пакистан, Армения, Египет, Камбоджа, Малайзия, Непал, Вьетнам, Лаос жана Мальдив аралдарынын өкмөт башчылары бар.
Саммиттин негизги жыйынтыктоочу документи ШКУнун 2035-жылга чейинки өнүгүү стратегиясын кабыл алуу болот. Бул фундаменталдык документ аймактагы коопсуздукту, туруктуулукту жана экономикалык кызматташтыкты камсыз кылууда негиз катары анын ролун камсыз кылуу менен жакынкы он жылдыкка уюмдун узак мөөнөттүү максаттарын жана ишинин багыттарын аныктайт.
Стратегиядан тышкары, ШКУга мүчө-мамлекеттердин башчыларынын кеңешинин 25-жыйынынын жыйынтыгы боюнча уюмга мүчө өлкөлөрдүн ортосундагы өз ара аракеттенүүнүн укуктук негизин бекемдей турган бир катар башка олуттуу документтерге кол коюу күтүлүүдө.